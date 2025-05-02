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Жильё в Вероне, Доминиканская Республика

квартиры
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дома
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14 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Верон, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Верон, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 147 м²
Этаж 1/3
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$150,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Верон, Доминиканская Республика
Дом 5 комнат
Верон, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 318 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$380,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 4 комнаты в Верон, Доминиканская Республика
Вилла 4 комнаты
Верон, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Площадь 233 м²
Предлагаем вашему вниманию новые виллы в Доминиканской Республике на территории отельного ко…
$333,000
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Квартира 3 комнаты в Верон, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Верон, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 2/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$94,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 спальня в Верон, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Верон, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 56 м²
Новые квартиры в Вероне, Пунта Кана, строятся в рамках проекта Pion Reserve Residences. Это …
$69,000
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Вилла в Верон, Доминиканская Республика
Вилла
Верон, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Вилла Дуплекс в Пунта Кане расположена в резиденции Сьюдад-дель-Соль, которая расположена в …
$80,000
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Квартира 3 комнаты в Верон, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Верон, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 2/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$94,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 спальни в Верон, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Верон, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
2-комнатная квартира расположена в Пуэбло Баваро, район Верон, курорт Пунта Кана. Эта кварти…
$82,000
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Квартира 4 комнаты в Верон, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Верон, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 147 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$155,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 спальни в Верон, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Верон, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Недорогая квартира с 3 спальнями, расположенная на 4 этаже в новой части резиденции Сьюдад д…
$75,000
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Квартира 1 спальня в Верон, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Верон, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Количество этажей 15
Новый проект с видом на Пунта Кану скоро будет построен на утесе Верон в Доминиканской Респу…
$89,900
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Вилла в Верон, Доминиканская Республика
Вилла
Верон, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Обратите внимание, что размещенные фотографии являются образцовой виллой для справки, проект…
$129,180
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Квартира 6 комнат в Верон, Доминиканская Республика
Квартира 6 комнат
Верон, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 6/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$105,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 5 комнат в Верон, Доминиканская Республика
Вилла 5 комнат
Верон, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Площадь 223 м²
Стильная просторная вилла с полным комплектом мебели, бытовой техникой и завораживающим видо…
$299,000
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