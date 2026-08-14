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Квартиры в San Pedro de Macoris, Доминиканская Республика

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однокомнатные
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6 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Guayacanes, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Guayacanes, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Aquamarine - это эксклюзивная пляжная резиденция, расположенная в Хуан-Долио, разработанная …
$369,000
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Квартира в Guayacanes, Доминиканская Республика
Квартира
Guayacanes, Доминиканская Республика
$375,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Квартира в Ramon Santana, Доминиканская Республика
Квартира
Ramon Santana, Доминиканская Республика
$255,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
LDV InvestLDV Invest
Квартира 1 спальня в Сан-Педро-де-Макорис, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Сан-Педро-де-Макорис, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Majestic tower of 27 levels of apartments and penthouses located on the first line of the be…
$311,550
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Квартира 1 спальня в Guayacanes, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Guayacanes, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
OONA Juan DolioMore than a residential development, OONA is a lifestyle experience crafted f…
$286,600
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Квартира в Guayacanes, Доминиканская Республика
Квартира
Guayacanes, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$350,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch

Параметры недвижимости в San Pedro de Macoris, Доминиканская Республика

с бассейном
Недорогая
Элитная
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