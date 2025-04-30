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Квартиры с террасой в Доминиканской Республике

Пунта-Кана
93
Пуэрто-Плата
53
Санто-Доминго
7
Ла-Альтаграсия
155
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20 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Jarabacoa, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Jarabacoa, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Лофты в лесу - сообщество, вдохновленное природой в ДжарабакоаО проекте2 спальни, 2,5 ванные…
$285,000
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Квартира 2 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Вдохновленный пальмами, свежий ветер, который переплетает его прекрасные листья, море и его …
$190,000
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Эта жилая башня сочетает в себе хорошую архитектуру, управление пространством, материальност…
$455,000
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
12 мин от международного аэропорта Пунта-Кана13 минут до ближайших пляжей1 мин. до центра Пу…
$149,150
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Проект представляет собой уникальную возможность отметить до и после в одном из самых парадо…
$238,350
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Единственный проект такого рода в Кап-Кане.Там, где вы можете насладиться атмосферой спокойс…
$189,000
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Квартира 2 спальни в Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Представляем новый проект Luxury Beachfront в оживленном прибрежном сообществе Encuentro, ра…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Уютная 2-комнатная квартира с пикуцци Эта уютная квартира находится внутри одного из лучших…
$270,000
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Квартира 1 спальня в Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Жилая башня, расположенная в Нако, будет иметь 10 этажей квартир, которые включают 58 кварти…
$170,000
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Квартира 2 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
угрозы Кондиционирование воздухапомещенныйлифтБалконКамеры безопасностигимнсадлоббиМини-го…
$480,000
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Квартира 1 спальня в Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Солнечный сад Где роскошь встречается с природой в Пунта-КанеSun Garden - это современный жи…
$150,000
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Квартира 1 спальня в San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Le Nid - высококлассная жилая застройка, расположенная в самом сердце Байяхибе, Доминиканска…
$110,000
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Квартира 1 спальня в San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Очаровательный 1 спальный лофт на продажу с частным джакузи!Если вы ищете современное, шикар…
$190,000
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Квартира 3 спальни в Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Квартира в Эваристо Моралесе:160 Net Meters + парковка, включая:3 спальни3.5 ванные комнаты2…
$260,000
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Makai Residences - Резюме для покупателей квартир Местоположение и разработчикРасположен в К…
$273,000
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Квартира 3 спальни в Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Двухуровневая вилла в Ла РоманаОписание имущества: Расположение: в нескольких минутах от оте…
$256,000
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Квартира 1 спальня в Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Невероятное расположение, в нескольких шагах от центра города Пиантини, но с ценами Naco.Гла…
$164,700
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Квартира 1 спальня в Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
угрозы Кондиционирование воздухалифтБалконКамеры безопасностиГрузовой лифтКрытая парковкаг…
$145,150
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Беспрецедентное развитие элитной недвижимости в центре Баваро, Пунта-Кана, которое улучшает …
$269,000
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Квартира 3 спальни в Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 252 м²
Всего в нескольких шагах от центра города. Пальмар Арройо Хондо расположен на улице Докторс …
$399,000
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Типы недвижимости в Доминиканской Республике

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Доминиканской Республике

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
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