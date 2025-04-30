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Квартиры с бассейном в Доминиканской Республике

Пунта-Кана
93
Пуэрто-Плата
53
Санто-Доминго
7
Ла-Альтаграсия
155
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225 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 2 комнаты
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/4
В самом центре туристической зоны Сосуа, где находятся все рестораны, бары и пляжи, совершен…
$234,000
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Квартира 2 спальни в Jarabacoa, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Jarabacoa, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Лофты в лесу - сообщество, вдохновленное природой в ДжарабакоаО проекте2 спальни, 2,5 ванные…
$285,000
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Проект состоит из жилого комплекса, состоящего из 1 и 2-комнатных многоквартирных домов. Про…
$164,347
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Квартира 3 комнаты в San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 4/4
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$285,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 1 спальня в Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Величественная башня в центре Серраллеса 19 уровней, спроектированная архитектором Жоаном Ма…
$163,244
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Квартира в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира
Игуэй, Доминиканская Республика
Площадь 71 м²
Это уникальный проект, вдохновленный морем и солнцем. Вдохновленный природой с более чем 50%…
$280,860
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Квартира 2 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Вдохновленный пальмами, свежий ветер, который переплетает его прекрасные листья, море и его …
$190,000
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Квартира 2 комнаты в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 2 комнаты
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 1/3
Откройте для себя этот стильный кондоминиум с одной спальней и одной ванной комнатой, которы…
$159,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Квартира 5 комнат в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 5 комнат
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 539 м²
Этаж 4/4
Роскошный курорт-кондоминиум класса люкс на северном побережье Доминиканской Республики. Оте…
Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 4 комнаты в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 237 м²
Этаж 2/2
Впечатляющая квартира на берегу моря, в элитном жилом комплексе Beach прямо в Сосуа и прямо …
$850,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
1-комнатная квартира с выходом на пляж:Проект в центре Коста-Баваро с частным доступом к пля…
$90,000
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Квартира 2 спальни в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Эль-Портильо, Лас-Терренас, первый проект пляжной квартиры, на втором этапе.Цены начинаются …
$343,000
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Квартира 1 спальня в Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Новый проект в городе Санто-Доминго!!!Инновационный образ жизни и наслаждение лучшим искусст…
$183,000
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Эта жилая башня сочетает в себе хорошую архитектуру, управление пространством, материальност…
$455,000
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Квартира 3 комнаты в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Этаж 1/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$500,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 спальни в Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Ваш роскошный дом в самом сердце Пиантини!Мы представляем вам впечатляющую квартиру в одном …
$475,000
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Квартира 1 комната в Sosua, Доминиканская Республика
Квартира 1 комната
Sosua, Доминиканская Республика
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2/4
Laguna City будет состоять из 9 зданий кондоминиумов, разделенных на 3 четырехэтажные группы…
$109,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 1 спальня в Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Stela BY Da Silva: Роскошная семейная и инвестиционная квартира La EsperillaStela BY Da Silv…
$153,325
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Квартира 4 комнаты в Sosua, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Sosua, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Этаж 2/4
новые 3 спальни, 2 ванные комнаты, 139 м2 + парковка, 4 кондиционера, плита, остров, кухня, …
$250,000
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Квартира 2 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этот Porject - авангардная архитектурная работа, разработанная удостоенными наград.Испанская…
$440,000
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Проект будет расположен в DOWNTOWN PUNTA CANA, состоит из трех блоков 4 уровней с просторным…
$140,836
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Квартира 2 комнаты в Friusa, Доминиканская Республика
Квартира 2 комнаты
Friusa, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$99,500
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Sosua, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Sosua, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$225,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 спальни в Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Проект представляет собой современную башню из 2-х и 3-х комнатных квартир, представляет соб…
$402,780
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Проект состоит из 52 эксклюзивных домов, расположенных в привилегированном месте между озера…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 1 комната
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/4
В самом центре туристической зоны Сосуа, где находятся все рестораны, бары и пляжи, совершен…
$121,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 1 спальня в Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Новый образ жизни с 175 квартирами, предназначенными для тех, кто ценит приемлемость и комфо…
$239,000
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Квартира 3 спальни в Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Лучший проект с 2 и 3 спальнями на шоссе Сан-Исидро.Подразделения готовы и строятся. План оп…
$74,000
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Квартира в Batey El Soco, Доминиканская Республика
Квартира
Batey El Soco, Доминиканская Республика
удобства поле для гольфаКлубный домБассейнПляж
$150,000
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Квартира 6 комнат в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 6 комнат
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 9/16
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$570,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Типы недвижимости в Доминиканской Республике

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Доминиканской Республике

с гаражом
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с видом на море
с видом на озеро
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