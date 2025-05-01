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Квартиры в Баваро, Доминиканская Республика

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27 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Баваро, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Баваро, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Расположенный в самом сердце Баваро и в нескольких шагах от пляжа, этот пышный и эксклюзивны…
$233,025
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Квартира 1 спальня в Bavaro, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Bavaro, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Квартира с одной спальней рядом с пляжем расположена на 2 этаже в резиденции El Dorado, Бава…
$125,000
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Квартира 2 спальни в Bavaro, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Bavaro, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 2/3
Квартира рядом с пляжем Бибихагуа находится всего в 5 минутах от пляжа. Вы можете наслаждать…
$115,000
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Квартира 4 комнаты в Баваро, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Баваро, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 268 м²
Этаж 4/5
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$435,000
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Квартира 1 спальня в Bavaro, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Bavaro, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Новые квартиры в Баваро скоро примут своих владельцев в Blue Marlin Boulevard Residences. Эт…
$85,000
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Квартира 2 комнаты в Баваро, Доминиканская Республика
Квартира 2 комнаты
Баваро, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Этаж 1/1
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$179,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Баваро, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Баваро, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 236 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$895,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 4 комнаты в Баваро, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Баваро, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
Этаж 3/3
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$500,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 1 комната в Баваро, Доминиканская Республика
Квартира 1 комната
Баваро, Доминиканская Республика
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2/4
Инновационная концепция, идеально подходящая для инвестиций, которая объединяет ваш опытжить…
$159,000
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Квартира 1 спальня в Баваро, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Баваро, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Проект представляет собой уникальную возможность отметить до и после в одном из самых парадо…
$202,000
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Квартира 1 комната в Баваро, Доминиканская Республика
Квартира 1 комната
Баваро, Доминиканская Республика
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2/4
Инновационная концепция, идеально подходящая для инвестиций, которая объединяет ваш опытжить…
$175,000
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Квартира 3 спальни в Баваро, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Баваро, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 306 м²
В Atlántida есть 534 квартиры с 1, 2 и 3 спальнями, предназначенные для сочетания современно…
$520,000
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Квартира 2 комнаты в Баваро, Доминиканская Республика
Квартира 2 комнаты
Баваро, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2/4
Инновационная концепция, идеально подходящая для инвестиций, которая объединяет ваш опытжить…
$199,000
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Квартира 5 комнат в Баваро, Доминиканская Республика
Квартира 5 комнат
Баваро, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 2/3
Пентхаус с террасой расположен в 200 м от пляжа, в тихом, безопасном и хорошо охраняемом жил…
$298,000
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Квартира 2 комнаты в Баваро, Доминиканская Республика
Квартира 2 комнаты
Баваро, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 5/4
Инновационная концепция, идеально подходящая для инвестиций, которая объединяет ваш опытжить…
$259,000
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Квартира 2 спальни в Bavaro, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Bavaro, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Интимный и естественныйИнновационная концепция идеально подходит для инвестиций, которая инт…
$340,000
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Квартира 1 спальня в Bavaro, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Bavaro, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Cruise On Land is a groundbreaking, eco-sustainable vacation resort in Punta Cana that combi…
$81,107
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Квартира 2 комнаты в Баваро, Доминиканская Республика
Квартира 2 комнаты
Баваро, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$159,500
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Квартира 3 спальни в Баваро, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Баваро, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этот проект предлагает 24 элегантно оформленные виллы, сочетающие современный стиль с функци…
$279,500
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Квартира 3 комнаты в Баваро, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Баваро, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 259 м²
Этаж 3/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$989,000
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Студия 1 спальня в Bavaro, Доминиканская Республика
Студия 1 спальня
Bavaro, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Студия на продажу в Баваро, расположена в комплексе El Dorado Residence, курорт Пунта Кана. …
$89,000
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Квартира 1 спальня в Bavaro, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Bavaro, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Новые большие апартаменты в новом проекте Serena Village расположены недалеко от главной авт…
$92,610
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Квартира 4 комнаты в Баваро, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Баваро, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 166 м²
Этаж 1/1
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$500,000
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Квартира 3 комнаты в Баваро, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Баваро, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 259 м²
Этаж 3/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$989,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Баваро, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Баваро, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1/3
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$219,900
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Студия 2 комнаты в Баваро, Доминиканская Республика
Студия 2 комнаты
Баваро, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Шикарные апартаменты с центре туристической области в самом сердце Баваро! Резиденция была …
$180,000
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Квартира 2 спальни в Баваро, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Баваро, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Угрозы: Легкий доступ с авенюСтратегическое расположение в 15 минутах от аэропорта и пляжаСо…
$139,999
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