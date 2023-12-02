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Квартиры в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика

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29 объектов найдено
Квартира 1 спальня с беседкой, рядом с пляжем, с Piscina в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с беседкой, рядом с пляжем, с Piscina
Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€218,132
в месяц
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 3 спальни рядом с пляжем, с Piscina, спортивный зал в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни рядом с пляжем, с Piscina, спортивный зал
Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 252 м²
€271,060
в месяц
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня рядом с пляжем, с Piscina, с Alarma в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня рядом с пляжем, с Piscina, с Alarma
Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€156,287
в месяц
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с беседкой, с Piscina, с Agua в Cabarete, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с беседкой, с Piscina, с Agua
Cabarete, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€134,842
в месяц
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 2 спальни с кухней, рядом с пляжем, с Piscina в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни с кухней, рядом с пляжем, с Piscina
Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€119,294
в месяц
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 2 спальни рядом с пляжем, с Piscina, спортивный зал в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни рядом с пляжем, с Piscina, спортивный зал
Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
€266,841
в месяц
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 2/1
1 большая спальня, 1 большая гостиная с кухней, 1 большой балкон с видом на бассейн, 1 больш…
€133,007
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 2/4
Роскошный курорт-кондоминиум класса люкс на северном побережье Доминиканской Республики. Оте…
€458,647
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 539 м²
Этаж 4/4
Роскошный курорт-кондоминиум класса люкс на северном побережье Доминиканской Республики. Оте…
€2,38 млн
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 237 м²
Этаж 2/2
Впечатляющая квартира на берегу моря, в элитном жилом комплексе Beach прямо в Сосуа и прямо …
€779,699
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 334 м²
Этаж 3/3
Этот пентхаус с 4 спальнями располагает балконом на первом этаже и солнечной крышей на второ…
€1,01 млн
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/4
В самом центре туристической зоны Сосуа, где находятся все рестораны, бары и пляжи, совершен…
€110,992
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 306 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€573,308
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Этаж 2/4
новые 3 спальни, 2 ванные комнаты, 139 м2 + парковка, 4 кондиционера, плита, остров, кухня, …
€229,323
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с посудомоечной машиной в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с посудомоечной машиной
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2/4
Laguna City будет состоять из 9 зданий кондоминиумов, разделенных на 3 четырехэтажные группы…
€99,985
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 7 спален в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 7 спален в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 600 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,24 млн
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€321,970
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€330,225
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Этаж 2/3
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€371,504
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 4/4
В самом центре туристической зоны Сосуа, где находятся все рестораны, бары и пляжи, совершен…
€359,579
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/4
В самом центре туристической зоны Сосуа, где находятся все рестораны, бары и пляжи, совершен…
€214,647
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/4
В самом центре туристической зоны Сосуа, где находятся все рестораны, бары и пляжи, совершен…
€110,992
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/4
В самом центре туристической зоны Сосуа, где находятся все рестораны, бары и пляжи, совершен…
€107,323
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€210,977
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сальседо, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сальседо, Доминиканская Республика
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€178,872
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€206,391
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Пентхаус 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Cabarete, Доминиканская Республика
Пентхаус 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Cabarete, Доминиканская Республика
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Этаж 45/5
€256,842
в месяц
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Cabarete, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Cabarete, Доминиканская Республика
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 2/5
€128,421
в месяц
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Квартира 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Квартира 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 480 м²
Этаж 5/5
Этот PH находится посреди многих 5-звездочных курортов в Дорада-Бич, в 20 минутах от междуна…
€1,15 млн
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español

Параметры недвижимости в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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