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Квартиры с видом на горы в Доминиканской Республике

Пунта-Кана
93
Пуэрто-Плата
53
Санто-Доминго
7
Ла-Альтаграсия
155
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11 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Cabarete, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 2/5
$200,000
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Квартира 2 комнаты в Cabarete, Доминиканская Республика
Квартира 2 комнаты
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 2/5
$140,000
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Квартира 3 комнаты в Cabarete, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 4/4
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$348,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Пентхаус 3 комнаты в Cabarete, Доминиканская Республика
Пентхаус 3 комнаты
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Этаж 45/5
$380,000
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Квартира 3 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 3/3
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$490,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 199 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$519,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$975,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 261 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$950,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,30 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Пентхаус 2 комнаты в Cabarete, Доминиканская Республика
Пентхаус 2 комнаты
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Этаж 45/5
$280,000
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Квартира 1 комната в Puerto Plata, Доминиканская Республика
Квартира 1 комната
Puerto Plata, Доминиканская Республика
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 1/1
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$230,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano

Типы недвижимости в Доминиканской Республике

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Доминиканской Республике

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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