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Квартиры в Вероне, Доминиканская Республика

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9 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Верон, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Верон, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 147 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$150,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Верон, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Верон, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 2/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$94,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 спальня в Верон, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Верон, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 56 м²
Новые квартиры в Вероне, Пунта Кана, строятся в рамках проекта Pion Reserve Residences. Это …
$69,000
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Квартира 3 комнаты в Верон, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Верон, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 2/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$94,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 спальни в Верон, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Верон, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
2-комнатная квартира расположена в Пуэбло Баваро, район Верон, курорт Пунта Кана. Эта кварти…
$82,000
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Квартира 4 комнаты в Верон, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Верон, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 147 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$155,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 спальни в Верон, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Верон, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Недорогая квартира с 3 спальнями, расположенная на 4 этаже в новой части резиденции Сьюдад д…
$75,000
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Квартира 1 спальня в Верон, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Верон, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Количество этажей 15
Новый проект с видом на Пунта Кану скоро будет построен на утесе Верон в Доминиканской Респу…
$89,900
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Квартира 6 комнат в Верон, Доминиканская Республика
Квартира 6 комнат
Верон, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 6/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$105,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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