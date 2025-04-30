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Квартиры с садом в Доминиканской Республике

Пунта-Кана
93
Пуэрто-Плата
53
Санто-Доминго
7
Ла-Альтаграсия
155
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32 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Jarabacoa, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Jarabacoa, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Лофты в лесу - сообщество, вдохновленное природой в ДжарабакоаО проекте2 спальни, 2,5 ванные…
$285,000
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Квартира в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира
Игуэй, Доминиканская Республика
Площадь 71 м²
Это уникальный проект, вдохновленный морем и солнцем. Вдохновленный природой с более чем 50%…
$280,860
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Квартира 3 спальни в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Экологическое сообществоЖилая концепция в гармонии с природой, расположенная в районе наибол…
$78,000
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Квартира 2 спальни в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Эль-Портильо, Лас-Терренас, первый проект пляжной квартиры, на втором этапе.Цены начинаются …
$343,000
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Эта жилая башня сочетает в себе хорошую архитектуру, управление пространством, материальност…
$455,000
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Квартира 3 спальни в Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Ваш роскошный дом в самом сердце Пиантини!Мы представляем вам впечатляющую квартиру в одном …
$475,000
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Проект состоит из 52 эксклюзивных домов, расположенных в привилегированном месте между озера…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Новый образ жизни с 175 квартирами, предназначенными для тех, кто ценит приемлемость и комфо…
$239,000
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
удобства КондиционерБалконсадБелая линияБассейн
$265,000
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Жилой проект, расположенный в Vista Cana, который переопределяет концепцию дома, состоит из …
$97,344
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
12 мин от международного аэропорта Пунта-Кана13 минут до ближайших пляжей1 мин. до центра Пу…
$149,150
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Проект представляет собой уникальную возможность отметить до и после в одном из самых парадо…
$238,350
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Квартира 2 спальни в Ла-Романа, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Ла-Романа, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Это роскошный жилой комплекс с комфортными предпродажными ценами и исключительными удобствам…
$100,400
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Откройте для себя озера Ривьера, эксклюзивное развитие в самом сердце Кап-Каны, где роскошь …
$275,000
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Квартира 3 спальни в Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 273 м²
Это комплекс из 4 односемейных домов, расположенных в Куэста-Гермоса II, с зонами отдыха и с…
$598,000
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Единственный проект такого рода в Кап-Кане.Там, где вы можете насладиться атмосферой спокойс…
$189,000
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Откройте для себя роскошь и безмятежность Fairwind Residences в Кап-Кане, эксклюзивном жилом…
$253,000
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Квартира 2 спальни в Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Платежная модельРезерв с 5% от стоимости имущества. 20% при строительстве75% дата поставки -…
$85,000
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Квартира 2 спальни в Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Представляем новый проект Luxury Beachfront в оживленном прибрежном сообществе Encuentro, ра…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
VELERO в Пунта-Кана - это новая модель развития недвижимости домов и квартир, разработанная …
$172,000
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Квартира 3 спальни в Сантьяго-де-лос-Трейнта-Кабальерос, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Сантьяго-де-лос-Трейнта-Кабальерос, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 99 м²
Роскошные апартаменты вне плана в Cerros de Gurabo, Сантьяго, Доминиканская Республика.Этот …
$232,500
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Квартира 2 спальни в El Portillo, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
El Portillo, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Harmony portillo расположен в жемчужине провинции Самана, терренас. Там, где встречаются наи…
$245,000
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
угрозы Кондиционирование воздухапомещенныйлифтБалконТерраса БалконКамеры безопасностиБлизл…
$195,000
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Квартира 2 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
угрозы Кондиционирование воздухапомещенныйлифтБалконКамеры безопасностигимнсадлоббиМини-го…
$480,000
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Проект предлагает 172 квартиры первого класса с видом на пляж Cana Bay Beach & Golf Resort, …
$140,000
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Квартира 3 спальни в Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Расположенный на краю шоссе Лас-Америкас, проект Arrecifes del Sol является самым последним …
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Это заданный комплекс из 470 квартир с 1,2 и 3 спальнями, спроектированный под концепцию уст…
$153,000
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Квартира 2 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
удобства Кондиционер лифт Балкон BBQ Камеры видеонаблюдения гимн джакузи сад лобби Бассейн …
$493,500
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Квартира 1 спальня в Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Солнечный сад Где роскошь встречается с природой в Пунта-КанеSun Garden - это современный жи…
$150,000
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Квартира 1 спальня в San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Очаровательный 1 спальный лофт на продажу с частным джакузи!Если вы ищете современное, шикар…
$190,000
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Типы недвижимости в Доминиканской Республике

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
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четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Доминиканской Республике

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с видом на озеро
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