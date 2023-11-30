Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Доминиканская Республика
  3. Жилая
  4. Samana
  5. Квартиры

Квартиры в Samana, Доминиканская Республика

однокомнатные
3
Квартира В архив
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Самана, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Самана, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 772 м²
€145,685
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с джакузи в El Portillo, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с джакузи
El Portillo, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€241,291
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 1/2
Приходите и откройте для себя эту квартиру в тропическом саду.Он расположен на 1-м этаже вил…
€127,475
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Samana, Доминиканская Республика

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти