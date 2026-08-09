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Квартиры в Samana, Доминиканская Республика

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Las Terrenas
27
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28 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
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Квартира 4 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
🌴 Elegant Top Floor Apartment with Sea View - Playa Popy, Las TerrenasLocated in one of the …
$265,000
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Квартира 3 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 204 м²
🌊 Роскошная квартира в саду в эксклюзивной резиденции - Playa Ballenas, Las TerrenasЦена: $1…
$195,000
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Квартира в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Квартира
Las Terrenas, Доминиканская Республика
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$1,30 млн
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Квартира в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Квартира
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$950,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Квартира 3 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 204 м²
🌊 Роскошная квартира в саду в эксклюзивной резиденции - Playa Ballenas, Las TerrenasОткройте…
$195,000
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Квартира 4 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
🌊 3-комнатная квартира Beachside - всего в 80 метрах от пляжа - Плайя Попи, Лас-ТерренасЦена…
$260,000
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Квартира 1 спальня в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Units …
$164,340
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Квартира 5 комнат в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Квартира 5 комнат
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
🌴 Стильные апартаменты T3 с налоговыми льготами - Плайя Попи, Лас ТерренасЦена: $216 000Откр…
$216,000
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Квартира 3 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
🌴 Просторная квартира T3 с бассейном - 200 м от пляжа - Плайя Попи, Лас-ТерренасЦена: $185 0…
$185,000
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Пентхаус 5 комнат в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Пентхаус 5 комнат
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
🌊 Роскошный пляжный пентхаус с джакузи на крыше - в 50 метрах от пляжа - Лас-ТерренасЦена: $…
$600,000
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Квартира 1 спальня в Самана, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Самана, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Flat and villa project located only 400 metres and 2 minutesfrom the most exclusive beach of…
$155,000
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Квартира 2 спальни в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Эль-Портильо, Лас-Терренас, первый проект пляжной квартиры, на втором этапе.Цены начинаются …
$343,000
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Квартира 1 спальня в El Portillo, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
El Portillo, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Xiwara - это эксклюзивное прибрежное жилое и гостиничное развитие Bigentik Group, расположен…
$193,000
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Квартира 3 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
🌊 Апартаменты в современном саду - 300 м от пляжа Плайя Бонита - Лас-ТерренасЦена: USD 300 0…
$300,000
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
🌊 Отель Beachfront Appart с видом на море - Playa Ballenas, Las TerrenasЦена: $160 000Открой…
$160,000
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Квартира 6 комнат в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Квартира 6 комнат
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
🌊 3-комнатная квартира Beachside - всего в 80 метрах от пляжа - Плайя Попи, Лас-ТерренасЦена…
$260,000
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Квартира в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Квартира
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$975,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Квартира 4 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
🌴 Современные апартаменты на уровне сада с частным садом - Рядом с пляжем и магазинами - Лас…
$310,000
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Многоуровневые квартиры 5 комнат в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
🌊 Элегантный роскошный дуплекс - 200 м от пляжа - Плайя Бонита / Балленас, Лас-ТерренасЦена:…
$340,000
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Квартира 5 комнат в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Квартира 5 комнат
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
🌴 Просторная квартира T3 - Las Terrenas CentreЦена: $234 000Ежемесячный хоа Сборы: 300 долла…
$234,000
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Квартира 2 спальни в El Portillo, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
El Portillo, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Расположен на втором этаже2 спальни каждая с ванной комнатойКвартиры горничнойпомещенныйБоль…
$450,000
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Квартира 2 спальни в El Portillo, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
El Portillo, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Armonía portillo is located in the pearl of the province of samaná, las terrenas. Where the …
$245,000
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Квартира 4 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
🌊 Меблированная квартира на пляже - всего в 100 метрах от Playa Popy - Las TerrenasЦена: $16…
$160,000
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Квартира 3 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
🌴 Меблированная квартира T2 с гарантированным арендным потенциалом - Плайя Попи, Лас Террена…
$115,000
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Квартира в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Квартира
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Площадь 131 м²
A site that combines incomparable beaches with greenmountains populated with tropical vegeta…
$330,755
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Квартира 2 спальни в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Manuela Aparthotel is the sixth condominium development in Las Terrenas by Bigentik Construc…
$269,000
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Квартира 3 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 1/2
Приходите и откройте для себя эту квартиру в тропическом саду.Он расположен на 1-м этаже вил…
$140,000
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Квартира 4 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Приходите и откройте для себя эту очень хорошую квартиру в небольшой роскошной резиденции. …
$220,000
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Типы недвижимости в Samana

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Samana, Доминиканская Республика

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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