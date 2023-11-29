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Доминиканская Республика
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Игуэй
Квартиры
Квартиры в Игуэй, Доминиканская Республика
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106 объектов найдено
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Квартира 1 спальня с кондиционером, со стиральной машиной, спортивный зал
Игуэй, Доминиканская Республика
1
1
54 м²
€139,195
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с кондиционером, со стиральной машиной, спортивный зал
Игуэй, Доминиканская Республика
1
1
73 м²
€170,813
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с кондиционером, со стиральной машиной, с Piscina
Игуэй, Доминиканская Республика
1
1
77 м²
€167,724
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, рядом с пляжем
Игуэй, Доминиканская Республика
1
1
53 м²
€147,181
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с кондиционером, со стиральной машиной, спортивный зал
Игуэй, Доминиканская Республика
1
1
37 м²
€58,013
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня рядом с пляжем, клубный дом
Игуэй, Доминиканская Республика
1
1
64 м²
€118,021
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, рядом с пляжем
Игуэй, Доминиканская Республика
1
1
131 м²
€890,415
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с кондиционером, с джакузи, рядом с пляжем
Игуэй, Доминиканская Республика
1
2
84 м²
€126,294
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с лифтом, с Piscina, с lobby
Игуэй, Доминиканская Республика
1
1
87 м²
€236,233
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с лифтом, с Piscina, спортивный зал
Игуэй, Доминиканская Республика
1
1
46 м²
€58,604
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 2 спальни рядом с пляжем, спортивный зал, с lobby
Игуэй, Доминиканская Республика
2
2
64 м²
€127,201
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 3 спальни с сауной, с патио, спортивный зал
Игуэй, Доминиканская Республика
3
2
100 м²
€170,360
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с лифтом, рядом кинотеатр, с Piscina
Игуэй, Доминиканская Республика
1
1
53 м²
€136,288
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с беседкой, с Piscina, спортивный зал
Игуэй, Доминиканская Республика
1
1
57 м²
€127,962
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 2 спальни с балконом, с кухней, рядом с пляжем
Игуэй, Доминиканская Республика
2
2
99 м²
€217,998
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с балконом, с беседкой, рядом с пляжем
Игуэй, Доминиканская Республика
1
1
50 м²
€77,684
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 3 спальни спортивный зал
Игуэй, Доминиканская Республика
3
3
67 м²
€84,775
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 2 спальни с джакузи, с кухней, рядом с пляжем
Игуэй, Доминиканская Республика
2
2
101 м²
€180,645
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня рядом с пляжем, с Agua
Игуэй, Доминиканская Республика
1
1
56 м²
€108,122
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира
Игуэй, Доминиканская Республика
2 м²
Цена по запросу
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 2 спальни с джакузи, с Piscina, с детским бассейном
Игуэй, Доминиканская Республика
2
2
106 м²
€181,717
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с мебелью, рядом с пляжем, с Piscina
Игуэй, Доминиканская Республика
1
1
73 м²
€208,066
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с балконом, с джакузи, с кухней
Игуэй, Доминиканская Республика
1
1
64 м²
€129,767
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 2 спальни с мебелью, со стиральной машиной, рядом с пляжем
Игуэй, Доминиканская Республика
2
2
1 842 м²
€636,011
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с сауной, с барбекю, с Piscina
Игуэй, Доминиканская Республика
1
1
52 м²
€93,449
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с садом, с сауной, с джакузи
Игуэй, Доминиканская Республика
1
1
59 м²
€99,945
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 3 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
3
2
1 652 м²
€159,003
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 2 спальни с Piscina, СПА, спортивный зал
Игуэй, Доминиканская Республика
2
2
145 м²
€281,662
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 3 спальни с лифтом, с джакузи, с Piscina
Игуэй, Доминиканская Республика
3
3
3 932 м²
€981,274
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с кухней
Игуэй, Доминиканская Республика
1
1
52 м²
€81,682
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Realting.com
Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
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Параметры недвижимости в Игуэй, Доминиканская Республика
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