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Квартиры в Игуэе, Доминиканская Республика

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Пунта-Кана
39
Баваро
6
Верон
5
Квартира Удалить
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75 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Баваро, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Баваро, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
El proyecto llega como una oportunidad única para marcar un antes y un después en uno de los…
$202 000
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Квартира в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира
Игуэй, Доминиканская Республика
$1,30 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
The project consists of a residential development composed of 1 and 2 bedroom apartment buil…
Цена по запросу
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
The project comes as a unique opportunity to mark a before and after in one of the most para…
$238 350
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Palm View is a complex of apartments with hotel services and exclusive amenities which inclu…
$164 600
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Квартира 2 спальни в Баваро, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Баваро, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Located in the heart of Bavaro and a few steps from the beach, this lush and exclusive proje…
$233 025
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
It is a tourist residential complex strategically located between Avenidas Estados Unidos an…
$127 000
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Квартира 3 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 231 м²
An innovative residential project designed for those seeking tranquility and relaxation by t…
$590 000
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Welcome to the White Sands project, an exclusive 1 bedroom +studio apartment community that …
$137 500
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Квартира 2 спальни в Bavaro, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Bavaro, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Intimate and natural An innovative concept ideal for investment, which integrates your life …
$340 000
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Городской сад Пунта Кана - это жилой проект, состоящий из 22 зданий и 616 квартир, коммерчес…
$105 462
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Квартира 2 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Monterezzo Project OverviewMonterezzo is a residential development located on the prestigio…
$279 088
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
The project consists of 52 exclusive homes, located in a privileged location between lakes, …
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
12 min from Punta Cana International Airport  13 min to the nearest beaches  1 min to Downto…
$149 150
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Квартира в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира
Игуэй, Доминиканская Республика
$325 000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Квартира в Friusa, Доминиканская Республика
Квартира
Friusa, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$70 000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Квартира 4 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 4 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 644 м²
Удобства:Спальня с ходячим шкафом и ванной комнатой.Крытая и открытая столовая.6 парковочных…
$980 000
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
This is a gated complex of 470 apartments with 1,2 & 3 bedrooms, designed under the concept …
$153 000
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Discover Riviera Lakes, an exclusive development in the heart of Cap Cana, where luxury and …
$275 000
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Makai Residences – Summary for Apartment Buyers Location & Developer Located in Cap Cana, Do…
$273 000
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Where nature and style merge! An architectural approach that integrates nature with modern l…
$184 000
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Квартира 2 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Luxury and nature in perfect harmony    Everything is complemented by the modern and exclusi…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Welcome to this stunning project, your future home in the heart of Punta Cana Village! This…
$471 600
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Квартира в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира
Игуэй, Доминиканская Республика
Площадь 134 м²
Gold Reef Terraform will have 48 units divided into 4 buildings of 3 levels with lift, for a…
$106 800
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Квартира 2 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
2 спальни 2 ванные комнаты183,89.(заблокировать)4-й уровень, фронт океана.Стоимость техничес…
$700 000
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Квартира в Баваро, Доминиканская Республика
Квартира
Баваро, Доминиканская Республика
$425 000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Квартира в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира
Игуэй, Доминиканская Республика
$570 199
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
At Cana Bay, white sand beaches intertwine harmoniously with a prestigious golf course, and …
$215 000
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
The first project of luxury villas and apartments, where the green of nature is combined to …
$115 000
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Расположенный в престижном секторе Ocean Lakes в Кап-Кане, Доминиканская Республика, этот эк…
$328 000
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Типы недвижимости в Игуэе

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Игуэе, Доминиканская Республика

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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