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Квартиры в Игуэй, Доминиканская Республика

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106 объектов найдено
Квартира 1 спальня с кондиционером, со стиральной машиной, спортивный зал в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с кондиционером, со стиральной машиной, спортивный зал
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€139,195
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с кондиционером, со стиральной машиной, спортивный зал в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с кондиционером, со стиральной машиной, спортивный зал
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€170,813
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с кондиционером, со стиральной машиной, с Piscina в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с кондиционером, со стиральной машиной, с Piscina
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€167,724
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, рядом с пляжем в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, рядом с пляжем
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€147,181
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с кондиционером, со стиральной машиной, спортивный зал в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с кондиционером, со стиральной машиной, спортивный зал
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
€58,013
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня рядом с пляжем, клубный дом в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня рядом с пляжем, клубный дом
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€118,021
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, рядом с пляжем в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, рядом с пляжем
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 131 м²
€890,415
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с кондиционером, с джакузи, рядом с пляжем в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с кондиционером, с джакузи, рядом с пляжем
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
€126,294
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с лифтом, с Piscina, с lobby в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с лифтом, с Piscina, с lobby
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€236,233
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с лифтом, с Piscina, спортивный зал в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с лифтом, с Piscina, спортивный зал
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€58,604
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 2 спальни рядом с пляжем, спортивный зал, с lobby в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни рядом с пляжем, спортивный зал, с lobby
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
€127,201
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 3 спальни с сауной, с патио, спортивный зал в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни с сауной, с патио, спортивный зал
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€170,360
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Dolce Vita Luxury Properties
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Квартира 1 спальня с лифтом, рядом кинотеатр, с Piscina в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с лифтом, рядом кинотеатр, с Piscina
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€136,288
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Dolce Vita Luxury Properties
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Квартира 1 спальня с беседкой, с Piscina, спортивный зал в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с беседкой, с Piscina, спортивный зал
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€127,962
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 2 спальни с балконом, с кухней, рядом с пляжем в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни с балконом, с кухней, рядом с пляжем
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
€217,998
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с балконом, с беседкой, рядом с пляжем в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с балконом, с беседкой, рядом с пляжем
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€77,684
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Dolce Vita Luxury Properties
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Квартира 3 спальни спортивный зал в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни спортивный зал
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 67 м²
€84,775
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Dolce Vita Luxury Properties
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Квартира 2 спальни с джакузи, с кухней, рядом с пляжем в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни с джакузи, с кухней, рядом с пляжем
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
€180,645
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Dolce Vita Luxury Properties
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Квартира 1 спальня рядом с пляжем, с Agua в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня рядом с пляжем, с Agua
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€108,122
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Dolce Vita Luxury Properties
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Квартира в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира
Игуэй, Доминиканская Республика
Площадь 2 м²
Цена по запросу
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Dolce Vita Luxury Properties
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Квартира 2 спальни с джакузи, с Piscina, с детским бассейном в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни с джакузи, с Piscina, с детским бассейном
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
€181,717
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с мебелью, рядом с пляжем, с Piscina в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с мебелью, рядом с пляжем, с Piscina
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€208,066
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с балконом, с джакузи, с кухней в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с балконом, с джакузи, с кухней
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€129,767
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 2 спальни с мебелью, со стиральной машиной, рядом с пляжем в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни с мебелью, со стиральной машиной, рядом с пляжем
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 842 м²
€636,011
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с сауной, с барбекю, с Piscina в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с сауной, с барбекю, с Piscina
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€93,449
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с садом, с сауной, с джакузи в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с садом, с сауной, с джакузи
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€99,945
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 3 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 652 м²
€159,003
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 2 спальни с Piscina, СПА, спортивный зал в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни с Piscina, СПА, спортивный зал
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
€281,662
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 3 спальни с лифтом, с джакузи, с Piscina в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни с лифтом, с джакузи, с Piscina
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 3 932 м²
€981,274
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с кухней в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с кухней
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€81,682
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español

Параметры недвижимости в Игуэй, Доминиканская Республика

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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