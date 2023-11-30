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Квартиры в Санто-Доминго, Доминиканская Республика

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26 объектов найдено
Квартира 1 спальня с джакузи, с торговый центр, спортивный зал в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с джакузи, с торговый центр, спортивный зал
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€79,047
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 2 спальни с кондиционером, с кухней, спортивный зал в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни с кондиционером, с кухней, спортивный зал
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
€249,861
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с джакузи, спортивный зал, с escaleras в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с джакузи, спортивный зал, с escaleras
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€136,288
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с кухней в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с кухней
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
€209,275
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 2 спальни спортивный зал, с lobby в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни спортивный зал, с lobby
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
€159,003
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, спортивный зал в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, спортивный зал
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
€137,265
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 4 спальни в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 4 спальни
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 8 542 м²
€1,64 млн
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с мебелью, рядом кинотеатр, с Piscina в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с мебелью, рядом кинотеатр, с Piscina
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€141,740
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с Piscina, спортивный зал, с ресепшеном в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с Piscina, спортивный зал, с ресепшеном
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 732 м²
€199,889
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кухней в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кухней
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€112,860
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 2 спальни с мебелью, рядом кинотеатр, с Piscina в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни с мебелью, рядом кинотеатр, с Piscina
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
€289,181
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 2 спальни с джакузи, спортивный зал, с lobby в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни с джакузи, спортивный зал, с lobby
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 082 м²
€201,161
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с мебелью, спортивный зал, с lobby в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с мебелью, спортивный зал, с lobby
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
€89,726
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с балконом, с кухней, с Piscina в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с балконом, с кухней, с Piscina
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€147,645
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€129,019
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€135,198
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Dolce Vita Luxury Properties
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Квартира 1 спальня с видом на море, спортивный зал в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с видом на море, спортивный зал
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€166,271
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Dolce Vita Luxury Properties
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Квартира с мебелью, спортивный зал, с lobby в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира с мебелью, спортивный зал, с lobby
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Площадь 165 м²
€360,473
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с сауной, с джакузи, с Piscina в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с сауной, с джакузи, с Piscina
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€142,466
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с мебелью, с Piscina, спортивный зал в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с мебелью, с Piscina, спортивный зал
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€134,047
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Этаж 15/21
Продается квартира площадью 187 м2 (20 м2, включая открытую террасу), один из лучших районов…
€318,005
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Этаж 8/21
Продается квартира площадью 187 м2 (20 м2, включая открытую террасу), один из лучших районов…
€340,720
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 314 м²
Этаж 16/17
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€708,698
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Этаж 6/21
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€249,861
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 9/16
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€517,895
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 5 спален в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 5 спален в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 638 м²
Этаж 16/17
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,41 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español

Параметры недвижимости в Санто-Доминго, Доминиканская Республика

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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