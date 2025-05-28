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Виллы в South Nicosia Dali Municipality, Кипр

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1 объект найдено
Вилла в Дали, Кипр
Вилла
Дали, Кипр
Количество спален 3
Площадь 185 м²
Открытый Дом: 26/03/2025 Время: 13:30 -14:30 Два смежных участка в востребованном районе Дал…
$188,105
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Параметры недвижимости в South Nicosia Dali Municipality, Кипр

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