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Виллы с садом в Протарасе, Кипр

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6 объектов найдено
Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 415 м²
Alaya Eco Friendly Residence — это эксклюзивные виллы с 5 спальнями, просторными террасами и…
$1,72 млн
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 241 м²
Olivia Villas — это стильные виллы с 3 спальнями, частными бассейнами и участками до 353 м²,…
$666,238
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 369 м²
Almaria Villas Phase D — это просторные виллы с 3 спальнями, частными бассейнами и участками…
$724,678
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 452 м²
Alaya Eco Friendly Residence — это роскошные виллы с 4 спальнями и частными бассейнами, расп…
$1,58 млн
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 452 м²
Ariel Residences — это стильные виллы с 3 спальнями и частными бассейнами на просторных учас…
$788,966
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 335 м²
Ariel Residences — это стильные виллы с 3 спальнями и частными бассейнами на просторных учас…
$759,745
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