ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Ресторан, кафе
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Коммерческая
Протарас
Рестораны, кафе
Кафе и рестораны в Протарас, Кипр
Ресторан, кафе
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Офис
Лимасол, Кипр
Это потрясающее коммерческое развитие в Закаки, западной части Лимассола и его новом оживлен…
Цена по запросу
Рекомендовать
Магазин
Френарос, Кипр
Собственность содержит три смежных жилых зонированных земельных участка, содержащих супермар…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с видом на город
Никосия, Кипр
1 067 м²
Бизнес-здание на продажу после полной реконструкции. Состоит из 3х этажей и сада на крыше. П…
€3,28 млн
Рекомендовать
Магазин
Никосия, Кипр
Это магазин в Агланции, Никосия.Ι t состоит из: -Первый этаж 279m² состоит из открытой площа…
Цена по запросу
Рекомендовать
Офис
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Новый проект в известной сфере бизнеса Лимассола. Удобный доступ и близость к основным автом…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая с охраняемой территорией
Лимасол, Кипр
302 м²
Искусный дизайн и ультрасовременное строительство характеризуют этот современный бизнес-цент…
€2,01 млн
Рекомендовать
Офис
Лимасол, Кипр
Роскошный офис в тихом районе Агиос Николаос & nbsp;Центр города - рядом со всеми удобствами…
Цена по запросу
Рекомендовать
Офис
Пафос, Кипр
Продается офис, который сделан из помещений 2. Расположен на 3-м этаже бизнес-центра в центр…
€445,000
Рекомендовать
Коммерческая
Никосия, Кипр
Building in an attractive and popular location in Makedonitissa quarter, in Engomi Municipal…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая
Лакатамия, Кипр
Эта инвестиционная возможность касается роскошного шестиэтажного офисного здания в центре ст…
€4,70 млн
Рекомендовать
Офис со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Лимасол, Кипр
1 091 м²
Типография | Коммерческое здание Типография. Здание с историей! Фанковый индустриальный …
€3,09 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Пафос, Кипр
598 м²
Предлагается на продажу инвестиционный проект в городе Пафос. Трех этажное здание состоит из…
€943,376
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL