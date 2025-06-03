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Квартиры-студии в Nicosia Muncipality, Кипр

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1 объект найдено
Студия 1 спальня в Никосия, Кипр
Студия 1 спальня
Никосия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Откройте для себя стильную квартиру-студию в спокойном и утонченном районе Энгоми, Никосия, …
$168,885
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Параметры недвижимости в Nicosia Muncipality, Кипр

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