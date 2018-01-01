  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Новая резиденция с парковкой в престижном районе Агиос Афанасиос, Кипр

Новая резиденция с парковкой в престижном районе Агиос Афанасиос, Кипр

Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
от
€390,000
;
3
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаются трехкомнатные квартиры с верандами.

Пентхаусы имеют большие террасы на крыше.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном районе, рядом со всей необходимой инфраструктурой.

Местонахождение новостройки
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами в 400 метрах от моря, Айя-Напа, Кипр
Айя-Напа, Кипр
от
€650,000
Жилой комплекс Меблированные апартаменты премиум-класса в 250 м от пляжа, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€375,000
Жилой комплекс Резиденция с парковкой в престижном районе Лимассола, Кипр
Tserkezoi Municipality, Кипр
от
€267,000
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садами, Гермасогейя, Кипр
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
от
€450,000
Жилой комплекс Квартира с 3 спальнями на продажу в Лимассоле, ID-401 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Апесия, Кипр
от
€1,20 млн
Вы просматриваете
Новая резиденция с парковкой в престижном районе Агиос Афанасиос, Кипр
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
от
€390,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 500 метрах от пляжа, Като Пафос, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 500 метрах от пляжа, Като Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€580,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с террасами и видом на море. Резиденция располагает бассейном, детской площадкой и парковкой. Окончание строительства - 2 квартал 2025 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центре Пафоса, в 5 минутах от пляжа.
Жилой комплекс Квартира c 2 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-457 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Жилой комплекс Квартира c 2 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-457 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Апесия, Кипр
от
€3,40 млн
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Побалуйте себя жизнью в роскошном прибрежном жилом комплексе в самом сердце оживленного Лимассола. Квартиры имеют прямой вид на море и расположены в непосредственной близости к одному из самых популярных пляжей города с ресторанами, станциями водных видов спорта и прогулочными зонами. Тщательно продуманный дизайн и высококлассная отделка обеспечивают непревзойденный комфорт и удобство для владельцев квартир. Просторные веранды идеально подходят для приема гостей или просто отдыха и наслаждения захватывающим панорамным видом на Средиземное море. Приобретение квартиры в этом уникальном комплексе в Лимассоле является прекрасным инвестиционным решением. Стабильный рост цен на недвижимость на протяжении многих лет делает это место очень привлекательным для долгосрочных инвестиций. Ожидаемая сдача объекта намечена на сентябрь 2023 года. В этом комплексе также предлагаются для продажи квартиры с пятью спальнями, площадью 367 кв.м. по цене €12 000 000. Обратите внимание, что НДС не включен в цену.
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 600 метрах от пляжа, Агиос Тихонас, Кипр
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 600 метрах от пляжа, Агиос Тихонас, Кипр
Сообщество Святого Тихона, Кипр
от
€2,86 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с бассейнами 10х5 м, садами и парковочными местами, видами на море и горы. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Электрические жалюзи в спальнях Лифт Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в туристической зоне Лимассола, рядом со всей необходимой инфраструктурой, в 600 метрах от ближайшего пляжа и в 1,2 км от пляжа, удостоенного Голубого флага.
Realting.com
Перейти