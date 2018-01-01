Новая резиденция с парковкой в престижном районе Агиос Афанасиос, Кипр

Предлагаются квартиры с террасами и видом на море.
Резиденция располагает бассейном, детской площадкой и парковкой.
Окончание строительства - 2 квартал 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в центре Пафоса, в 5 минутах от пляжа.
Побалуйте себя жизнью в роскошном прибрежном жилом комплексе в самом сердце оживленного Лимассола. Квартиры имеют прямой вид на море и расположены в непосредственной близости к одному из самых популярных пляжей города с ресторанами, станциями водных видов спорта и прогулочными зонами. Тщательно продуманный дизайн и высококлассная отделка обеспечивают непревзойденный комфорт и удобство для владельцев квартир. Просторные веранды идеально подходят для приема гостей или просто отдыха и наслаждения захватывающим панорамным видом на Средиземное море.
Приобретение квартиры в этом уникальном комплексе в Лимассоле является прекрасным инвестиционным решением. Стабильный рост цен на недвижимость на протяжении многих лет делает это место очень привлекательным для долгосрочных инвестиций.
Ожидаемая сдача объекта намечена на сентябрь 2023 года.
В этом комплексе также предлагаются для продажи квартиры с пятью спальнями, площадью 367 кв.м. по цене €12 000 000.
Обратите внимание, что НДС не включен в цену.
Предлагаются виллы с бассейнами 10х5 м, садами и парковочными местами, видами на море и горы.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Электрические жалюзи в спальнях
Лифт
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в туристической зоне Лимассола, рядом со всей необходимой инфраструктурой, в 600 метрах от ближайшего пляжа и в 1,2 км от пляжа, удостоенного Голубого флага.