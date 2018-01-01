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Комплекс вилл на берегу моря, Пейя, Кипр

Пейя, Кипр
от
€850,000
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9
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О комплексе

Предлагаются виллы с просторными садами и панорамным видом на море.

Расположение и объекты поблизости
  • Аэропорт Пафоса - 35 км
  • Рестораны и бары - 2 минуты
  • Пляж - 1 метр
Местонахождение новостройки
Пейя, Кипр

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Комплекс вилл на берегу моря, Пейя, Кипр
Пейя, Кипр
от
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