Комплекс вилл на берегу моря, Пейя, Кипр

Предлагаются виллы с парковочными местами, садами на крыше и панорамным видом на море.
Возможно строительство бассейна для каждого дома.
Удобства и оснащение в доме
Подготовка для установки центрального отопления и системы кондиционирования воздуха
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном престижном жилом районе, в 10 минутах езды от моря и в 4 минутах езды от автомагистрали.
Центр города - 1 км
Пляж - 5 км
Аэропорт - 15 км
Ресторан - 2 км
Супермаркет - 5 км
Школа - 7 км
Поле для гольфа - 10 км
Предлагаются виллы с большими крытыми верандами.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится недалеко от гавани и туристической зоны Пафоса, известных археологических и исторических достопримечательностей.
Полис - 35 минут
Лимассол - 40 минут
Торговый центр - 5 минут
Гавань - 6 минут
Царские гробницы - 7 минут
Больница - 5 минут
Международная школа - 8 минут
Автомагистраль - 6 минут
Пляж - 7 минут
Международный аэропорт - 15 минут
Гольф-клуб - 20 минут
Предлагаются новые апартаменты и пентхаусы с парковочными местами.
Квартиры имеют собственные сады.
Пентхаусы имеют террасы на крыше.
Удобства и оснащение в доме
Плиточный пол
Паркет
Бронированная дверь
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 2 минутах от пляжа.