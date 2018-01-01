Комплекс вилл на берегу моря, Пейя, Кипр

Пафос, Кипр

от €630,000

Предлагаются виллы с парковочными местами, садами на крыше и панорамным видом на море. Возможно строительство бассейна для каждого дома. Удобства и оснащение в доме Подготовка для установки центрального отопления и системы кондиционирования воздуха Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном престижном жилом районе, в 10 минутах езды от моря и в 4 минутах езды от автомагистрали. Центр города - 1 км Пляж - 5 км Аэропорт - 15 км Ресторан - 2 км Супермаркет - 5 км Школа - 7 км Поле для гольфа - 10 км