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Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжами, Пафос, Кипр

Пейя, Кипр
от
€450,000
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13
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О комплексе

Предлагаются виллы с собственными бассейнами и садами на крыше с живописным видом.

Четыре смежные виллы имеют общий бассейн.

Преимущества

Недвижимость подходит для ускоренного получения вида на жительство.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в самом центре прибрежного района Пейя, рядом со всей необходимой инфраструктурой, включая супермаркеты, аптеки, рестораны и бары, медицинские центры, частные и муниципальные школы, стадион, фитнес-центр, и всего в трех минутах езды от знаменитых песчаных пляжей Корал-Бэй.

Местонахождение новостройки
Пейя, Кипр

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Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжами, Пафос, Кипр
Пейя, Кипр
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