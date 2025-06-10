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Квартира в новостройке NCP-124 TessaMent is a modern residential development located in one of Nicosia’s

район Никосия, Кипр
от
$121,477
;
8
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Адрес Адрес
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Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 27086
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 21.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Никосия

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

О проекте:
TessaMent — это современный жилой комплекс, расположенный в одном из самых популярных и центральных районов Никосии. Проект включает 38 просторных квартир с высокими потолками, большими балконами и отделкой премиум-класса. Совмещая современную архитектуру с функциональностью, TessaMent идеально подходит для семей, профессионалов и инвесторов, стремящихся к качественной жизни в столице.

Ключевые моменты:

  • Отличное расположение в центре Никосии, Северный Кипр

  • Просторные интерьеры с современными кухнями, большими балконами и высокими потолками

  • Детская площадка, социальные зоны и озеленённая территория

  • Высококачественные материалы и продуманные планировки для комфортной жизни

Доступные типы квартир:
Квартиры TessaMent обеспечивают комфорт и эффективность благодаря качественной отделке и оптимальным планировкам:

  • Апартаменты 2+1

  • Пентхаус 2+1

  • Апартаменты 3+1

Преимущества расположения:
TessaMent идеально расположен для городской жизни с легким доступом ко всем необходимым службам:

  • В центре Никосии, рядом со школами, супермаркетами и больницами

  • Удобный доступ к транспортной инфраструктуре

  • 40 минут до международного аэропорта Эрджан

Удобства:
TessaMent предлагает качественные удобства для комфортной городской жизни:

  • Просторные балконы и современная кухонная мебель

  • Детская площадка и озелененные зоны

  • Водяной бак, лифт и кондиционирование

  • Стильные ванные комнаты с душевыми кабинами из стекла

  • Внутренние и наружные отделки акриловой и пластиковой краской

  • Крытый вход, вымощенные дорожки и гидроизоляция конструкции

Платежный план:
Гибкий план оплаты: 35 % первоначальный взнос, затем 65 % ежемесячными платежами до передачи ключей в августе 2027 года — идеально для тех, кто ищет доступность и удобство.

О нас:
DevoDirect – ваша прямая связь с квалифицированными застройщиками по всему миру

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 75.0
Цена за м², USD 2,025
Цена квартиры, USD 151,846
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 111.0
Цена за м², USD 1,467
Цена квартиры, USD 162,889

Местонахождение на карте

район Никосия, Кипр

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Квартира в новостройке NCP-124 TessaMent is a modern residential development located in one of Nicosia’s
район Никосия, Кипр
от
$121,477
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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