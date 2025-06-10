Квартира в новостройке NCP-124 TessaMent is a modern residential development located in one of Nicosia’s

О проекте:

TessaMent — это современный жилой комплекс, расположенный в одном из самых популярных и центральных районов Никосии. Проект включает 38 просторных квартир с высокими потолками, большими балконами и отделкой премиум-класса. Совмещая современную архитектуру с функциональностью, TessaMent идеально подходит для семей, профессионалов и инвесторов, стремящихся к качественной жизни в столице.

Ключевые моменты:

Отличное расположение в центре Никосии, Северный Кипр

Просторные интерьеры с современными кухнями, большими балконами и высокими потолками

Детская площадка, социальные зоны и озеленённая территория

Высококачественные материалы и продуманные планировки для комфортной жизни

Доступные типы квартир:

Квартиры TessaMent обеспечивают комфорт и эффективность благодаря качественной отделке и оптимальным планировкам:

Апартаменты 2+1

Пентхаус 2+1

Апартаменты 3+1

Преимущества расположения:

TessaMent идеально расположен для городской жизни с легким доступом ко всем необходимым службам:

В центре Никосии, рядом со школами, супермаркетами и больницами

Удобный доступ к транспортной инфраструктуре

40 минут до международного аэропорта Эрджан

Удобства:

TessaMent предлагает качественные удобства для комфортной городской жизни:

Просторные балконы и современная кухонная мебель

Детская площадка и озелененные зоны

Водяной бак, лифт и кондиционирование

Стильные ванные комнаты с душевыми кабинами из стекла

Внутренние и наружные отделки акриловой и пластиковой краской

Крытый вход, вымощенные дорожки и гидроизоляция конструкции

Платежный план:

Гибкий план оплаты: 35 % первоначальный взнос, затем 65 % ежемесячными платежами до передачи ключей в августе 2027 года — идеально для тех, кто ищет доступность и удобство.

О нас:

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