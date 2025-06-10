Квартира в новостройке NCP-124 TessaMent is a modern residential development located in one of Nicosia’s

О проекте:
TessaMent — это современный жилой комплекс, расположенный в одном из самых популярных и центральных районов Никосии. Проект включает 38 просторных квартир с высокими потолками, большими балконами и отделкой премиум-класса. Совмещая современную архитектуру с функциональностью, TessaMent идеально подходит для семей, профессионалов и инвесторов, стремящихся к качественной жизни в столице.
Ключевые моменты:
Отличное расположение в центре Никосии, Северный Кипр
Просторные интерьеры с современными кухнями, большими балконами и высокими потолками
Детская площадка, социальные зоны и озеленённая территория
Высококачественные материалы и продуманные планировки для комфортной жизни
Доступные типы квартир:
Квартиры TessaMent обеспечивают комфорт и эффективность благодаря качественной отделке и оптимальным планировкам:
Апартаменты 2+1
Пентхаус 2+1
Апартаменты 3+1
Преимущества расположения:
TessaMent идеально расположен для городской жизни с легким доступом ко всем необходимым службам:
В центре Никосии, рядом со школами, супермаркетами и больницами
Удобный доступ к транспортной инфраструктуре
40 минут до международного аэропорта Эрджан
Удобства:
TessaMent предлагает качественные удобства для комфортной городской жизни:
Просторные балконы и современная кухонная мебель
Детская площадка и озелененные зоны
Водяной бак, лифт и кондиционирование
Стильные ванные комнаты с душевыми кабинами из стекла
Внутренние и наружные отделки акриловой и пластиковой краской
Крытый вход, вымощенные дорожки и гидроизоляция конструкции
Платежный план:
Гибкий план оплаты: 35 % первоначальный взнос, затем 65 % ежемесячными платежами до передачи ключей в августе 2027 года — идеально для тех, кто ищет доступность и удобство.
О нас:
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