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Коттеджи в Neo Chorio, Кипр

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1 объект найдено
Коттедж 1 комната в Neo Chorio, Кипр
Коттедж 1 комната
Neo Chorio, Кипр
Комнаты 1
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м В Пафосе
€1,35 млн

Параметры недвижимости в Neo Chorio, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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