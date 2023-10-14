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Виллы с видом на море в Menogeia, Кипр

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1 объект найдено
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город в Menogeia, Кипр
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
Menogeia, Кипр
Комнаты 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Особенности проекта: Эта просторная вилла расположена в тихом районе деревни Эмба, которая п…
€380,000

Параметры недвижимости в Menogeia, Кипр

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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