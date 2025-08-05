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Жильё в Mamountali, Кипр

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Mamountali, Кипр
Дом 4 спальни
Mamountali, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 852 м²
Вилла расположена в тихой сельской деревне Аспрогия, которую можно найти на холмах леса Пафо…
$6,56 млн
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Параметры недвижимости в Mamountali, Кипр

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