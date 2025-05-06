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Дома с садом в Konia, Кипр

виллы
10
1 объект найдено
Дом 3 спальни в Кония, Кипр
Дом 3 спальни
Кония, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
An esteemed project comprising three opulent villas situated in the serene, upscale resident…
$642,995
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Параметры недвижимости в Konia, Кипр

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