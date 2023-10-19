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Земельные участки в Армяно-российская община, Кипр

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Армяно-российская община, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Армяно-российская община, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 11387 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на горы. Те…
€2,65 млн
Realting.com
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