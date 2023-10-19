Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Жилая
  4. Армяно-российская община
  5. Коттеджи

Коттеджи в Армяно-российская община, Кипр

Коттедж В архив
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 5 спален с furnishings в Армяно-российская община, Кипр
Коттедж 5 спален с furnishings
Армяно-российская община, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 340 кв.м В Лимассоле. Коттедж состоит из 5 спальных ком…
€600,000

Параметры недвижимости в Армяно-российская община, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти