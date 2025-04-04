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Коммерческая недвижимость в Kato Mylos, Кипр

1 объект найдено
Коммерческое помещение в Kato Mylos, Кипр
Коммерческое помещение
Kato Mylos, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Здание в самом сердце Кало Хорио, Лимассол, включает в себя четыре отдельные квартиры, котор…
$308,735
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