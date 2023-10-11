Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Жилая
  4. Kallepeia
  5. Виллы

Виллы с бассейном в Kallepeia, Кипр

Вилла В архив
Очистить
1 объект найдено
Вилла 9 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город в Kallepeia, Кипр
Вилла 9 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Kallepeia, Кипр
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 1300 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Цокольный эта…
€6,50 млн

Параметры недвижимости в Kallepeia, Кипр

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти