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Квартиры-студии в Никосия, Кипр

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2 объекта найдено
Студия 1 комната с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Никосия, Кипр
Студия 1 комната с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
 В регионе Кирения-Эсентепе на северном побережье Северного Кипра дорога идет от середины…
€129,097
Студия 1 спальня с парковкой, с мебелью, с садом в Строволос, Кипр
Студия 1 спальня с парковкой, с мебелью, с садом
Строволос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Комплекс находится в престижном районе Строволос в Никосии. Этот город известен как деловой …
€151,000

Параметры недвижимости в Никосия, Кипр

с видом на море
с видом на горы
недорогая
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