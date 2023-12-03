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Квартиры в Foinikas, Кипр

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1 объект найдено
Квартира 1 комната с furnishings в Foinikas, Кипр
Квартира 1 комната с furnishings
Foinikas, Кипр
Комнаты 1
Площадь 132 м²
Количество этажей 1
Комплекс: Живописный комплекс с двумя большими бассейнами, площадками для отдыха, красивым ф…
€300,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Foinikas, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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