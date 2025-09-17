Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Anarita
  4. Долгосрочная аренда
  5. Вилла

Долгосрочная аренда вилл в Anarita, Кипр

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Анарита, Кипр
Вилла 4 спальни
Анарита, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Первый этаж: 3 спальни с вентиляторами (одна из них - люкс), 2 ванные комнаты, подпольное от…
$4,663
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти