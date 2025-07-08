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Пентхаусы с гаражом в Agia Marina Xyliatou, Кипр

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1 объект найдено
Пентхаус 2 комнаты в Ая Марина, Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Ая Марина, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
О проекте: TessaMent — это современный жилой комплекс, расположенный в одном из самых попул…
$153,138
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Параметры недвижимости в Agia Marina Xyliatou, Кипр

с садом
Недорогая
Элитная
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