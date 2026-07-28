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Виллы с террасой в Задарской жупания, Хорватия

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Grad Zadar
39
Задар
36
Grad Nin
9
Паг
5
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1 объект найдено
Вилла в Opcina Starigrad, Хорватия
Вилла
Opcina Starigrad, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 315 м²
Количество этажей 3
Добро пожаловать в уникальное сочетание роскоши, природы и современного стиля жизни в самом …
$2,77 млн
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Параметры недвижимости в Задарской жупания, Хорватия

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
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