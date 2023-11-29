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Коммерческая недвижимость в Задарская жупания, Хорватия

Opcina Preko
3
Задар
3
10 объектов найдено
Инвестиционная 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Биоград-на-Мору, Хорватия
Инвестиционная 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Биоград-на-Мору, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДОМ В БИОГРАДЕ НА МОРЕ, ХОРВАТИЯ Представляем вам уникальную возможность ста…
€595,000
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Velesdar Real Estate
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ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО ОТЕЛЯ, УГЛЯН ХОРВАТИЯ в Opcina Preko, Хорватия
ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО ОТЕЛЯ, УГЛЯН ХОРВАТИЯ
Opcina Preko, Хорватия
Площадь 4 419 м²
Продаётся земля под застройку с проектом под строительство отеля в Преко, Углян. Получено…
€9,90 млн
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Velesdar Real Estate
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СЕМЕЙНЫЙ ОТЕЛЬ ДИКЛО, ХОРВАТИЯ в Задар, Хорватия
СЕМЕЙНЫЙ ОТЕЛЬ ДИКЛО, ХОРВАТИЯ
Задар, Хорватия
Комнаты 8
Площадь 603 м²
Количество этажей 2
Продается небольшой семейный отель, который приносит исключительный доход и достигает хороши…
€1,37 млн
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Velesdar Real Estate
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ИНВЕСТИЦИЯ ОТЕЛЬ В УГЛЯН, ХОРВАТИЯ в Sutomiscica, Хорватия
ИНВЕСТИЦИЯ ОТЕЛЬ В УГЛЯН, ХОРВАТИЯ
Sutomiscica, Хорватия
Комнаты 30
Площадь 1 230 м²
Количество этажей 3
Идеальное инвестиционное предложение - уникальный отель в живописном Угляне, Хорватия. Пр…
€1,40 млн
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Velesdar Real Estate
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Инвестиционная 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Задар, Хорватия
Инвестиционная 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Задар, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
ЭЛЕГАНТНАЯ ВИЛЛА С ВИДОМ НА МОРЕ В БИБИНЬЕ, ХОРВАТИЯ Представляем вашему вниманию уникаль…
€599,999
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Velesdar Real Estate
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Инвестиционная 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Opcina Sukosan, Хорватия
Инвестиционная 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Opcina Sukosan, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Этаж 1/3
ПРОДАЕТСЯ СОВРЕМЕННЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В Г,СУКОШАН, ХОРВАТИЯ. Роскошные апартаменты в новостройке…
€440,000
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Velesdar Real Estate
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Коммерческая 2 спальни в Сали, Хорватия
Коммерческая 2 спальни
Сали, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
€1,000,000
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Коммерческая 10 спален в Lukoran, Хорватия
Коммерческая 10 спален
Lukoran, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 540 м²
€1,85 млн
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Коммерческая 10 спален в Паг, Хорватия
Коммерческая 10 спален
Паг, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 597 м²
€1,27 млн
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Коммерческая 5 спален с Spalni в Kozino, Хорватия
Коммерческая 5 спален с Spalni
Kozino, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 545 м²
Расположение: ЗадарЦентр города: 12кмАэропорт: 10кмМоре: 10км Bulit: 2021Дополнительный г…
€1,55 млн
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Типы недвижимости в Задарская жупания

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