Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Задарская жупания
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Задарской жупания, Хорватия

;
Grad Zadar
19
Задар
18
Grad Nin
5
Отель Удалить
Очистить
42 объекта найдено
Отель 500 м² в Вир, Хорватия
Отель 500 м²
Вир, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 500 м²
Там, на острове Вир, рядом с тем же городом, можно приобрести пару просторных домиков для от…
$2,63 млн
Оставить заявку
Отель 1 648 м² в Grad Zadar, Хорватия
Отель 1 648 м²
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 25
Площадь 1 648 м²
Уникальный новый курорт всего в 50 метрах от моря, состоящий из 6 вилл и 6 апартаментов в пе…
$5,72 млн
Оставить заявку
Отель 1 500 м² в Задарская жупания, Хорватия
Отель 1 500 м²
Задарская жупания, Хорватия
Количество спален 36
Кол-во ванных комнат 36
Площадь 1 500 м²
Фантастический прибрежный отель с бассейном на первой линии моря на продажу или в аренду! Це…
$7,08 млн
Оставить заявку
Отель 400 м² в Grad Zadar, Хорватия
Отель 400 м²
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 400 м²
Этот красивый апартаментный вилла на продажу расположена в первой линии к морю, всего в 10 м…
$3,54 млн
Оставить заявку
Отель 343 м² в Grad Zadar, Хорватия
Отель 343 м²
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 343 м²
В окрестностях Задара, на расстоянии 600 метров от моря, мы рады предложить многоквартирный …
$1,49 млн
Оставить заявку
Отель 580 м² в Grad Zadar, Хорватия
Отель 580 м²
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 580 м²
Красивый апарт-отель в исключительном месте, первая линия к морю в тихой части города Задар.…
$2,12 млн
Оставить заявку
TekceTekce
Отель 350 м² в Grad Zadar, Хорватия
Отель 350 м²
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Продается роскошная гостевая вилла из 3 апартаментов в престижном месте на острове Вир (райо…
$1,04 млн
Оставить заявку
Отель 600 м² в Задарская жупания, Хорватия
Отель 600 м²
Задарская жупания, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 600 м²
Апарт-отель на первой линии к морю на острове Паг с рестораном и кухней!Общая площадь состав…
$1,45 млн
Оставить заявку
Отель 2 200 м² в Grad Zadar, Хорватия
Отель 2 200 м²
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 35
Кол-во ванных комнат 35
Площадь 2 200 м²
Суператрактивный семейный отель на первой линии к морю рядом с маленьким городом Поседарье н…
$4,00 млн
Оставить заявку
Отель 1 880 м² в Grad Zadar, Хорватия
Отель 1 880 м²
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 27
Кол-во ванных комнат 27
Площадь 1 880 м²
Апарт-отель на берегу моря недалеко от Новальи и в нескольких минутах от самых красивых пляж…
$6,06 млн
Оставить заявку
Отель 600 м² в Kozino, Хорватия
Отель 600 м²
Kozino, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 600 м²
Красивый жилой дом из 5 роскошных квартир расположен всего в 150 м от кристально чистого мор…
$3,20 млн
Оставить заявку
Отель 415 м² в Grad Zadar, Хорватия
Отель 415 м²
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 415 м²
На продажу предлагается красивый двухэтажный дом общей площадью 415 м², расположенный в перв…
$1,48 млн
Оставить заявку
Отель 566 м² в Grad Zadar, Хорватия
Отель 566 м²
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 566 м²
Апарт-дом с прекрасным видом и открытым бассейном в районе пляжа Дикло недалеко от Задара! Н…
Цена по запросу
Оставить заявку
Отель 889 м² в Opcina Sukosan, Хорватия
Отель 889 м²
Opcina Sukosan, Хорватия
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 889 м²
Очаровательный гостевой дом на 14 номеров и ресторан на берегу моря в Сукошане, 7 км от Зада…
$1,43 млн
Оставить заявку
Отель 258 м² в Grad Zadar, Хорватия
Отель 258 м²
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 258 м²
Апартаментный дом с просторным садом в районе Задара, всего в 80 метрах от моря.Общая площад…
$615,684
Оставить заявку
Отель 651 м² в Grad Zadar, Хорватия
Отель 651 м²
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 651 м²
Этот жилой дом с 7 апартаментами и потенциальным рестораном, расположенный в исключительном …
$2,29 млн
Оставить заявку
Отель 399 м² в Municipality of Novigrad, Хорватия
Отель 399 м²
Municipality of Novigrad, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 399 м²
Удивительная собственность из 5 туристических квартир в исключительном месте, всего в 50 мет…
$980,709
Оставить заявку
Отель 1 200 м² в Grad Zadar, Хорватия
Отель 1 200 м²
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 24
Кол-во ванных комнат 24
Площадь 1 200 м²
Прекрасный отель в одном из самых популярных районов Задара - в Борике!Прекрасный вид на мор…
$3,46 млн
Оставить заявку
Отель 570 м² в Вир, Хорватия
Отель 570 м²
Вир, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 570 м²
Апарт-дом на острове Вир всего в 40 метрах от пляжа! Общая площадь 570 кв.м. Земельный участ…
$1,31 млн
Оставить заявку
Отель 400 м² в Обровац, Хорватия
Отель 400 м²
Обровац, Хорватия
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 400 м²
Красивый дом с видом на море, расположенный в 75 метрах от кристально чистого моря и пляжа в…
$617,571
Оставить заявку
Отель 650 м² в Zaton, Хорватия
Отель 650 м²
Zaton, Хорватия
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 650 м²
Этот изысканный жилой дом расположен в тихом анклаве Затон, всего в двух шагах от спокойного…
$1,89 млн
Оставить заявку
Отель 1 299 м² в Grad Zadar, Хорватия
Отель 1 299 м²
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 13
Площадь 1 299 м²
Роскошный 4-звездочный отель в лучшем месте Задара, всего в 800 метрах от прекрасных пляжей.…
$11,44 млн
Оставить заявку
Отель 610 м² в Opcina Bibinje, Хорватия
Отель 610 м²
Opcina Bibinje, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 610 м²
Красивый апарт-хаус из 10 квартир, расположенный в зеленом оазисе всего в 300 м от самого кр…
$2,42 млн
Оставить заявку
Отель 400 м² в Opcina Bibinje, Хорватия
Отель 400 м²
Opcina Bibinje, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 400 м²
Гостевой дом на первой линии моря в районе Бининье-Сукошан недалеко от Задара и международно…
$2,84 млн
Оставить заявку
Отель 4 418 м² в Преко, Хорватия
Отель 4 418 м²
Преко, Хорватия
Количество спален 65
Кол-во ванных комнат 65
Площадь 4 418 м²
Проект гостиницы на острове Углян + действующая пристань. Общая площадь земельного участка с…
$11,42 млн
Оставить заявку
Отель 283 м² в Задарская жупания, Хорватия
Отель 283 м²
Задарская жупания, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 283 м²
Просторная прибрежная туристическая недвижимость с 5 единицами на продажу в районе Задара, н…
$970,959
Оставить заявку
Отель 460 м² в Задарская жупания, Хорватия
Отель 460 м²
Задарская жупания, Хорватия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 460 м²
Добро пожаловать в этот очаровательный жилой дом, расположенный в тихом и спокойном месте, в…
$1,26 млн
Оставить заявку
Отель 375 м² в Grad Zadar, Хорватия
Отель 375 м²
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 6
Площадь 375 м²
Уникальная туристическая собственность на первой линии в районе Задара - отель с рестораном!…
$1,81 млн
Оставить заявку
Отель 550 м² в Вир, Хорватия
Отель 550 м²
Вир, Хорватия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 550 м²
Роскошно оборудованная новая вилла на продажу в центре острова Вир с прекрасным видом на мор…
$2,88 млн
Оставить заявку
Отель 420 м² в Вир, Хорватия
Отель 420 м²
Вир, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 420 м²
Впечатляющая туристическая недвижимость на берегу моря, прямо у пляжа на острове Вир, соедин…
$1,45 млн
Оставить заявку

Типы недвижимости в Задарской жупания

коммерческая недвижимость
инвестиционная недвижимость
Realting.com
Перейти