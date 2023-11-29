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Земельные участки в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия

239 объектов найдено
Земельные участки в Konjsko, Хорватия
Земельные участки
Konjsko, Хорватия
Площадь 1 600 м²
Klis, Konjsko, building plot of 1600m2, located next to the access road and with all the inf…
€75,000
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Земельные участки в Povlja, Хорватия
Земельные участки
Povlja, Хорватия
€390,000
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Земельные участки в Donje Selo, Хорватия
Земельные участки
Donje Selo, Хорватия
Площадь 1 060 м²
Šolta, Donje selo, agricultural plot of 1060 m2, consisting of three smaller plots. Electri…
€32,000
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Земельные участки в Kastel Sucurac, Хорватия
Земельные участки
Kastel Sucurac, Хорватия
Площадь 1 223 м²
Kaštela, Kaštel Sućurac Building plot with a house in Kaštel Sućurac Area of the house: 84…
€185,000
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Земельные участки в Kastel Gomilica, Хорватия
Земельные участки
Kastel Gomilica, Хорватия
Площадь 672 м²
Kaštela, Kaštel Lukšić, участок под застройку 672 м2 под строительство жилого дома. Строител…
€114,000
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Земельные участки в Kastel Novi, Хорватия
Земельные участки
Kastel Novi, Хорватия
Площадь 1 461 м²
Каштель Штафилич (Kaštel Štafilić), Резник ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА Земля под застройку Второй р…
€511,350
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Земельные участки в Kastel Novi, Хорватия
Земельные участки
Kastel Novi, Хорватия
Площадь 750 м²
Kaštel Kambelovac, участок под застройку 750 м2, правильной формы, для строительства дома ил…
€295,000
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Земельные участки в Mirca, Хорватия
Земельные участки
Mirca, Хорватия
Площадь 2 998 м²
Brač, Supetar, земля площадью 2998 м2, частично в районе строительства (приблизительно. 1,70…
€554,800
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Земельные участки в Gizdavac, Хорватия
Земельные участки
Gizdavac, Хорватия
Площадь 10 050 м²
Муч, Гиздавац, земельный участок 10 050 м2 в экономической зоне Пришике 1 - производственно-…
€302,000
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Земельные участки в Dugopolje, Хорватия
Земельные участки
Dugopolje, Хорватия
Площадь 1 907 м²
Дугополье, Поди, земля 1907 м2 в экономической зоне Поди - производственно-деловая зона с ма…
€230,000
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Земельные участки в Kastel Stafilic, Хорватия
Земельные участки
Kastel Stafilic, Хорватия
Площадь 5 841 м²
Трогир, Плано, участок под застройку 5841 м2 со снесенными зданиями. Земельный участок распо…
€400,000
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Земельные участки с bus в Klis, Хорватия
Земельные участки с bus
Klis, Хорватия
Площадь 621 м²
Building plot with a view, Klis, 621 m2, M1 zone A unique opportunity to buy a beautiful bui…
€130,000
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Земельные участки в Pozorac, Хорватия
Земельные участки
Pozorac, Хорватия
Площадь 1 736 м²
Марина, участок под застройку 1736 м2, под строительство одного или нескольких жилых домов, …
€347,200
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Земельные участки в Pozorac, Хорватия
Земельные участки
Pozorac, Хорватия
Площадь 981 м²
Марина, участок под застройку 981 м2, под строительство жилого дома, расположенного на склон…
€295,000
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Земельные участки в Mimice, Хорватия
Земельные участки
Mimice, Хорватия
Площадь 411 м²
Omiška riviera, Mimice - участок под застройку площадью 411 м2 с проектом строительства вилл…
€200,000
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Земельные участки в Трогир, Хорватия
Земельные участки
Трогир, Хорватия
Площадь 1 089 м²
Трогир, Чиово, участок под застройку 1089 м2 под строительство жилого дома. Он расположен в …
€217,800
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Земельные участки в Kastel Novi, Хорватия
Земельные участки
Kastel Novi, Хорватия
Площадь 500 м²
Kaštel Stari, центр города, участок под застройку площадью 500 м2 в зоне M5, смешанное испол…
€250,000
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Земельные участки в Malo Grablje, Хорватия
Земельные участки
Malo Grablje, Хорватия
Площадь 500 м²
Город Хвар – окрестности, Brusje – земля со строительным проектом для дома с видом на мореКр…
€230,000
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Земельные участки в Pozorac, Хорватия
Земельные участки
Pozorac, Хорватия
Площадь 687 м²
Марина, участок под застройку 687 м2 под строительство жилого дома. Земля правильной формы в…
€133,965
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Земельные участки в Стариград, Хорватия
Земельные участки
Стариград, Хорватия
Площадь 5 150 м²
Хвар, Иван Долац, чрезвычайно привлекательная сельскохозяйственная земля на склонах южной ча…
€160,000
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Земельные участки в Kastel Novi, Хорватия
Земельные участки
Kastel Novi, Хорватия
Площадь 3 570 м²
Окрестности Трогир - Плано, вдоль шоссе Сплит - Трогир, напротив нового торгового центра Spo…
€785,400
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Земельные участки в Kastel Gomilica, Хорватия
Земельные участки
Kastel Gomilica, Хорватия
Площадь 2 792 м²
Kaštela, Kaštel Sućurac, сельскохозяйственные угодья площадью 2,792 м2, около 1600 м над шос…
€83,760
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Земельные участки в Kastel Novi, Хорватия
Земельные участки
Kastel Novi, Хорватия
Площадь 738 м²
Kaštel Novi, Rudine, участок под застройку 738 м2 под строительство жилого дома. Тихое распо…
€73,800
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Земельные участки в Kastel Novi, Хорватия
Земельные участки
Kastel Novi, Хорватия
Площадь 766 м²
Каштель Стари, Земля под застройку рядом с шоссе в Kaštel Stari Площадь участка: 766м2 Разме…
€107,240
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Земельные участки с подведенным электричеством, с Fenced в Mirca, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с Fenced
Mirca, Хорватия
Площадь 2 409 м²
Строительный участок смешанного использования, Supetar/Brač, 2409 м2, В городе Мирча, недале…
€313,000
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Земельные участки в Podstrazje, Хорватия
Земельные участки
Podstrazje, Хорватия
Площадь 4 105 м²
Сельскохозяйственные угодья с видом на море, остров Вис В поселении Маринье Землье, которое …
€45,000
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Земельные участки в Sutivan, Хорватия
Земельные участки
Sutivan, Хорватия
Площадь 566 м²
Остров Брач (Brač), Сутиван (Sutivan), красивый участок под застройку 566 м2, расположенный …
€160,000
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Земельные участки в Врбоска, Хорватия
Земельные участки
Врбоска, Хорватия
Площадь 10 492 м²
I26133 Lučica
€1
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Земельные участки в Pucisca, Хорватия
Земельные участки
Pucisca, Хорватия
Площадь 7 862 м²
Брач, мы продаем оливковую рощу 7862 м2 с 70 старыми оливковыми деревьями и узаконенный дом …
€185,000
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Земельные участки с подведенным электричеством в Kastel Novi, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством
Kastel Novi, Хорватия
Площадь 4 850 м²
Земля под застройку, зона М1, смешанное использование, 4850 м2, Каштель Нови, Каштела В Кашт…
€873,000
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