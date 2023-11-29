ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Хорватия
Земельные участки
Сплитско-Далматинская жупания
Земельные участки в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Очистить
239 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Земельные участки
Konjsko, Хорватия
1 600 м²
Klis, Konjsko, building plot of 1600m2, located next to the access road and with all the inf…
€75,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Povlja, Хорватия
€390,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Donje Selo, Хорватия
1 060 м²
Šolta, Donje selo, agricultural plot of 1060 m2, consisting of three smaller plots. Electri…
€32,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Kastel Sucurac, Хорватия
1 223 м²
Kaštela, Kaštel Sućurac Building plot with a house in Kaštel Sućurac Area of the house: 84…
€185,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Kastel Gomilica, Хорватия
672 м²
Kaštela, Kaštel Lukšić, участок под застройку 672 м2 под строительство жилого дома. Строител…
€114,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Kastel Novi, Хорватия
1 461 м²
Каштель Штафилич (Kaštel Štafilić), Резник ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА Земля под застройку Второй р…
€511,350
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Kastel Novi, Хорватия
750 м²
Kaštel Kambelovac, участок под застройку 750 м2, правильной формы, для строительства дома ил…
€295,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Mirca, Хорватия
2 998 м²
Brač, Supetar, земля площадью 2998 м2, частично в районе строительства (приблизительно. 1,70…
€554,800
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Gizdavac, Хорватия
10 050 м²
Муч, Гиздавац, земельный участок 10 050 м2 в экономической зоне Пришике 1 - производственно-…
€302,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Dugopolje, Хорватия
1 907 м²
Дугополье, Поди, земля 1907 м2 в экономической зоне Поди - производственно-деловая зона с ма…
€230,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Kastel Stafilic, Хорватия
5 841 м²
Трогир, Плано, участок под застройку 5841 м2 со снесенными зданиями. Земельный участок распо…
€400,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки с bus
Klis, Хорватия
621 м²
Building plot with a view, Klis, 621 m2, M1 zone A unique opportunity to buy a beautiful bui…
€130,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Pozorac, Хорватия
1 736 м²
Марина, участок под застройку 1736 м2, под строительство одного или нескольких жилых домов, …
€347,200
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Pozorac, Хорватия
981 м²
Марина, участок под застройку 981 м2, под строительство жилого дома, расположенного на склон…
€295,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Mimice, Хорватия
411 м²
Omiška riviera, Mimice - участок под застройку площадью 411 м2 с проектом строительства вилл…
€200,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Трогир, Хорватия
1 089 м²
Трогир, Чиово, участок под застройку 1089 м2 под строительство жилого дома. Он расположен в …
€217,800
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Kastel Novi, Хорватия
500 м²
Kaštel Stari, центр города, участок под застройку площадью 500 м2 в зоне M5, смешанное испол…
€250,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Malo Grablje, Хорватия
500 м²
Город Хвар – окрестности, Brusje – земля со строительным проектом для дома с видом на мореКр…
€230,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Pozorac, Хорватия
687 м²
Марина, участок под застройку 687 м2 под строительство жилого дома. Земля правильной формы в…
€133,965
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Стариград, Хорватия
5 150 м²
Хвар, Иван Долац, чрезвычайно привлекательная сельскохозяйственная земля на склонах южной ча…
€160,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Kastel Novi, Хорватия
3 570 м²
Окрестности Трогир - Плано, вдоль шоссе Сплит - Трогир, напротив нового торгового центра Spo…
€785,400
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Kastel Gomilica, Хорватия
2 792 м²
Kaštela, Kaštel Sućurac, сельскохозяйственные угодья площадью 2,792 м2, около 1600 м над шос…
€83,760
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Kastel Novi, Хорватия
738 м²
Kaštel Novi, Rudine, участок под застройку 738 м2 под строительство жилого дома. Тихое распо…
€73,800
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Kastel Novi, Хорватия
766 м²
Каштель Стари, Земля под застройку рядом с шоссе в Kaštel Stari Площадь участка: 766м2 Разме…
€107,240
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки с подведенным электричеством, с Fenced
Mirca, Хорватия
2 409 м²
Строительный участок смешанного использования, Supetar/Brač, 2409 м2, В городе Мирча, недале…
€313,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Podstrazje, Хорватия
4 105 м²
Сельскохозяйственные угодья с видом на море, остров Вис В поселении Маринье Землье, которое …
€45,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Sutivan, Хорватия
566 м²
Остров Брач (Brač), Сутиван (Sutivan), красивый участок под застройку 566 м2, расположенный …
€160,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Врбоска, Хорватия
10 492 м²
I26133 Lučica
€1
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Pucisca, Хорватия
7 862 м²
Брач, мы продаем оливковую рощу 7862 м2 с 70 старыми оливковыми деревьями и узаконенный дом …
€185,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки с подведенным электричеством
Kastel Novi, Хорватия
4 850 м²
Земля под застройку, зона М1, смешанное использование, 4850 м2, Каштель Нови, Каштела В Кашт…
€873,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
8
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL