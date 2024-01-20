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Коммерческая недвижимость в Шибенско-Книнская жупания, Хорватия

Grad Sibenik
5
Шибеник
5
11 объектов найдено
Коммерческая в Шибеник, Хорватия
Коммерческая
Шибеник, Хорватия
Площадь 100 м²
Офисное помещение, 100м2, Шибеник – центр Офисное помещение общей площадью 100м2 расположено…
€130,000
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Коммерческая 4 спальни в Zecevo Rogoznicko, Хорватия
Коммерческая 4 спальни
Zecevo Rogoznicko, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
€1,30 млн
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Инвестиционная в Pirovac, Хорватия
Инвестиционная
Pirovac, Хорватия
ДАЛМАЦИЯ, ШИБЕНСКИЙ РАЙОН, ТУРИСТИЧЕСКИЙ КУРОРТ для адаптации, 1-й ряд от моря На приморском…
€4,40 млн
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ИНВЕСТИЦИЯ ОТЕЛЬ В ШИБЕНИК, ХОРВАТИЯ в Шибеник, Хорватия
ИНВЕСТИЦИЯ ОТЕЛЬ В ШИБЕНИК, ХОРВАТИЯ
Шибеник, Хорватия
Число комнат 15
Площадь 812 м²
Количество этажей 2
Продаётся роскошный отель в самом сердце Шибеника, с очень высокой туристической привлекател…
€2,95 млн
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Velesdar Real Estate
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Коммерческая в Шибеник, Хорватия
Коммерческая
Шибеник, Хорватия
Площадь 224 м²
Коммерческое помещение 224м2, Шибеник-Балдекин В офисно-жилом здании, в привлекательном и ож…
€330,000
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Коммерческая 39 комнат в Водице, Хорватия
Коммерческая 39 комнат
Водице, Хорватия
Число комнат 39
Площадь 1 155 м²
Водице, два отдельно стоящих многоквартирных дома у моря. Два отдельно стоящих многоквартирн…
€2,00 млн
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Инвестиционная в Primosten, Хорватия
Инвестиционная
Primosten, Хорватия
РОЗОЗНИЦА ОКРЕСТНОСТИ; ЗЕМЛЯ С ВИДОМ 28 000 м2 ДЛЯ ОПГ И ТУРИЗМА, ДОСТУПНО! Сельскохозяйстве…
€318,750
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Ресторан, кафе 7 комнат в Шибеник, Хорватия
Ресторан, кафе 7 комнат
Шибеник, Хорватия
Число комнат 7
Продается коммерческая недвижимость, расположенная в первом ряду от моря всего в нескольких …
€1,80 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Отель 18 комнат в Рогозница, Хорватия
Отель 18 комнат
Рогозница, Хорватия
Число комнат 18
Продается апарт-отель расположенный в первой линии моря в пригороде Рогозницы. Отель располо…
€3,00 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения
English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Другое 5 комнат в Шибеник, Хорватия
Другое 5 комнат
Шибеник, Хорватия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
ЭКСКЛУЖИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНСТВА! Продам к заниэ, распоженноэ в пригороде Шибеника, всего в нес…
€1,35 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения
English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Отель 13 комнат в Скрадин, Хорватия
Отель 13 комнат
Скрадин, Хорватия
Число комнат 13
Кол-во ванных комнат 13
Площадь 812 м²
Скрадин, реновированная гостиница общей площадью 812 м2 на 4 этажах. Полностью отреставриро…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Шибенско-Книнская жупания

отели
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