Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Коммерческая
  4. Шибенско-Книнская жупания
  5. Гостиницы, отели

Отели в Шибенско-Книнская жупания, Хорватия

коммерческая недвижимость
11
Отель В архив
Очистить
3 объекта найдено
ИНВЕСТИЦИЯ ОТЕЛЬ В ШИБЕНИК, ХОРВАТИЯ в Шибеник, Хорватия
ИНВЕСТИЦИЯ ОТЕЛЬ В ШИБЕНИК, ХОРВАТИЯ
Шибеник, Хорватия
Число комнат 15
Площадь 812 м²
Количество этажей 2
Продаётся роскошный отель в самом сердце Шибеника, с очень высокой туристической привлекател…
€2,95 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения
English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Отель 18 комнат в Рогозница, Хорватия
Отель 18 комнат
Рогозница, Хорватия
Число комнат 18
Продается апарт-отель расположенный в первой линии моря в пригороде Рогозницы. Отель располо…
€3,00 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения
English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Отель 13 комнат в Скрадин, Хорватия
Отель 13 комнат
Скрадин, Хорватия
Число комнат 13
Кол-во ванных комнат 13
Площадь 812 м²
Скрадин, реновированная гостиница общей площадью 812 м2 на 4 этажах. Полностью отреставриро…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти