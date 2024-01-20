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Инвестиционная недвижимость в Шибенско-Книнская жупания, Хорватия

коммерческая недвижимость
11
отели
3
Инвестиционная В архив
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2 объекта найдено
Инвестиционная в Pirovac, Хорватия
Инвестиционная
Pirovac, Хорватия
ДАЛМАЦИЯ, ШИБЕНСКИЙ РАЙОН, ТУРИСТИЧЕСКИЙ КУРОРТ для адаптации, 1-й ряд от моря На приморском…
€4,40 млн
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Инвестиционная в Primosten, Хорватия
Инвестиционная
Primosten, Хорватия
РОЗОЗНИЦА ОКРЕСТНОСТИ; ЗЕМЛЯ С ВИДОМ 28 000 м2 ДЛЯ ОПГ И ТУРИЗМА, ДОСТУПНО! Сельскохозяйстве…
€318,750
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Realting.com
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