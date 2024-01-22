Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Жилая
  4. Grad Trogir
  5. Пентхаусы

Пентхаусы в Grad Trogir, Хорватия

Пентхаус В архив
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус 4 комнаты в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Пентхаус 4 комнаты
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3/3
ПЕНТХАУС-ДУПЛЕКС РЯДОМ С МОРЕМ Продается новый роскошный пентхаус, расположенный на южной…
€720,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch

Параметры недвижимости в Grad Trogir, Хорватия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти