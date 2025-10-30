Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Жилая
  4. Пентхаус
  5. Терраса

Пентхаусы с террасой в Хорватии

Opcina Okrug
12
Город Умаг
3
12 объектов найдено
Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продаётся пентхаус S5 на втором этаже, в 200 метрах от моря и пляжа, в районе Округ Горни, о…
$348,362
Агентство
Nekretnine Larus
Языки общения
English, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/3
Продаем пентхаус S8 на втором этаже с террасой на крыше, Округ Горни, остров Чиово. Здани…
$382,940
Агентство
Nekretnine Larus
Языки общения
English, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/3
Продаем пентхаус с террасой на крыше, S7, расположенный в 250 метрах от моря и пляжа в Округ…
$560,244
Агентство
Nekretnine Larus
Языки общения
English, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/3
Мы продаем пентхаус с террасой на крыше, S8, расположенный в 250 метрах от моря и пляжа в Ок…
$521,872
Агентство
Nekretnine Larus
Языки общения
English, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
Пентхаус в Трогир, Хорватия
Пентхаус
Трогир, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 3/3
Роскошный двухуровневый пентхаус на втором этаже, большая терраса, 2 парковочных места, общи…
$728,202
Агентство
Nekretnine Larus
Языки общения
English, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
Пентхаус в Seget Donji, Хорватия
Пентхаус
Seget Donji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
Продается пентхаус S9 на четвертом этаже жилого дома, в 100 метрах от моря и пляжа, Сегет До…
$837,008
Агентство
Nekretnine Larus
Языки общения
English, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2
Продаётся пентхаус S6 с террасой на крыше, расположенный на втором этаже нового дома в Округ…
$582,655
Агентство
Nekretnine Larus
Языки общения
English, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/2
Роскошный пентхаус с террасой на крыше S3 Мы продаем роскошную квартиру-пентхаус S3 с тер…
$584,051
Агентство
Nekretnine Larus
Языки общения
English, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/3
Продается пентхаус с террасой на крыше на третьем этаже S10 в новом здании в Округе Горни, Ч…
$469,219
Агентство
Nekretnine Larus
Языки общения
English, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продаётся пентхаус S6 с террасой на крыше, расположенный на втором этаже нового дома в Округ…
$440,487
Агентство
Nekretnine Larus
Языки общения
English, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/3
Продаем пентхаус S7 с террасой на крыше, третий этаж, Округ Горни на острове Чиово, в 350 ме…
$404,577
Агентство
Nekretnine Larus
Языки общения
English, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Этаж 2
Продаётся пентхаус S9 с террасой на крыше, расположенный на втором этаже нового дома в Округ…
$581,499
Агентство
Nekretnine Larus
Языки общения
English, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Crnogorski

