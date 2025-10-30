Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Хорватия
  3. Жилая
  4. Пентхаус
  5. Сад

Пентхаусы с садом в Хорватии

Opcina Okrug
12
Город Умаг
3
2 объекта найдено
Пентхаус в Трогир, Хорватия
Пентхаус
Трогир, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 3/3
Роскошный двухуровневый пентхаус на втором этаже, большая терраса, 2 парковочных места, общи…
$728,202
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nekretnine Larus
Языки общения
English, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
Пентхаус в Seget Donji, Хорватия
Пентхаус
Seget Donji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
Продается пентхаус S9 на четвертом этаже жилого дома, в 100 метрах от моря и пляжа, Сегет До…
$837,008
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nekretnine Larus
Языки общения
English, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
