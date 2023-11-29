Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Коммерческая
  4. община Медулин
  5. Гостиницы, отели

Отели в община Медулин, Хорватия

Отель В архив
Очистить
1 объект найдено
Отель 13 ванных с кондиционером, с парковка в Vinkuran, Хорватия
Отель 13 ванных с кондиционером, с парковка
Vinkuran, Хорватия
Кол-во ванных комнат 13
Площадь 900 м²
ID CODE: 16189
€3,00 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Realting.com
Перейти