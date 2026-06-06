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Дома с гаражом в общине Ловран, Хорватия

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виллы
4
4 объекта найдено
Вилла в Lovran, Хорватия
Вилла
Lovran, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 458 м²
Количество этажей 2
Расположенная в тихом районе недалеко от очаровательного города Ловран, эта современная вилл…
$2,01 млн
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Агентство
Ardor real estate agency
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English, Italiano, Hrvatski
Дом 3 спальни в Lovran, Хорватия
Дом 3 спальни
Lovran, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 242 м²
Количество этажей 2
Расположенная на Ривьере Опатия, на участке площадью 1 009 м2, эта средиземноморская классич…
$1,61 млн
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Агентство
Ardor real estate agency
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English, Italiano, Hrvatski
Вилла в Lovran, Хорватия
Вилла
Lovran, Хорватия
Площадь 482 м²
Откройте для себя скрытое сокровище в очаровательном городе Ловран, Опатия, Хорватия — роско…
$2,13 млн
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Агентство
AGENCIJA Elite
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English, Русский, Deutsch
International Property AlertInternational Property Alert
Вилла в Lovran, Хорватия
Вилла
Lovran, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 307 м²
Количество этажей 3
Современная вилла расположена в тихом районе недалеко от Ловрана с прекрасным панорамным вид…
$2,01 млн
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Агентство
Ardor real estate agency
Языки общения
English, Italiano, Hrvatski
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Параметры недвижимости в общине Ловран, Хорватия

с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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