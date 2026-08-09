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Виллы в Лицко-Сеньской жупания, Хорватия

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Новаля
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36 объектов найдено
Вилла в Opcina Karlobag, Хорватия
Вилла
Opcina Karlobag, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Роскошная вилла с современным дизайном в районе Барбат на острове Раб, всего в 300 метрах от…
$716,658
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Вилла в Opcina Karlobag, Хорватия
Вилла
Opcina Karlobag, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 102 м²
Роскошная террасная вилла с частным бассейном на продажу на полуострове Паг, расположенная в…
$616,985
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Вилла в Opcina Karlobag, Хорватия
Вилла
Opcina Karlobag, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Современная вилла в Луне, остров Паг - необыкновенно красива! Уникальная, недавно построенна…
$1,70 млн
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TekceTekce
Вилла в Stara Novalja, Хорватия
Вилла
Stara Novalja, Хорватия
Количество спален 5
Площадь 239 м²
Эта современная вилла в Новалье, всего в 1,1 км от побережья, предлагает панорамный вид на м…
$1,14 млн
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Вилла в Opcina Karlobag, Хорватия
Вилла
Opcina Karlobag, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Разумная цена! Фантастическая новая вилла прямо на берегу моря в районе Стариграда с пирсом …
Цена по запросу
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Вилла в Opcina Karlobag, Хорватия
Вилла
Opcina Karlobag, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Недавно построенная вилла с бассейном в прекрасном месте в Стара Новаля, полуостров Паг, все…
$1,14 млн
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Вилла в Opcina Karlobag, Хорватия
Вилла
Opcina Karlobag, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Срочная продажа! Скидка!Старая цена была 1 500 000 евро! Новая цена 990 000 евро!КАРЛОБАГ – …
$1,14 млн
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Вилла в Opcina Karlobag, Хорватия
Вилла
Opcina Karlobag, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Эксклюзивная двухквартирная вилла с бассейном на острове Паг, в 300 метрах от моря! Общая пл…
$1,18 млн
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Вилла в Opcina Karlobag, Хорватия
Вилла
Opcina Karlobag, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Великолепная новая вилла в Баньоле, остров Раб - идеальная современная недвижимость всего в …
$1,31 млн
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Вилла в Opcina Karlobag, Хорватия
Вилла
Opcina Karlobag, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 199 м²
Роскошная вилла с бассейном на полуострове Паг, в 500 метрах от моря! Жилище занимает форму …
$1,77 млн
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Вилла в Opcina Karlobag, Хорватия
Вилла
Opcina Karlobag, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Совершенно очаровательная современная вилла в 1-м ряду от моря на острове Паг, который набир…
Цена по запросу
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Вилла в Opcina Karlobag, Хорватия
Вилла
Opcina Karlobag, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Роскошная вилла с видом на море на продажу в районе Карлобаг – всего 300 м от побережья!Откр…
$1,43 млн
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Вилла в Opcina Karlobag, Хорватия
Вилла
Opcina Karlobag, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Потрясающая роскошная вилла площадью 260 м², построенная в 2017 году, продается недалеко от …
$1,37 млн
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Вилла в Opcina Karlobag, Хорватия
Вилла
Opcina Karlobag, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 254 м²
Роскошная новая вилла с бассейном в первом ряду от моря в Новалье, Паг! Общая площадь 254 кв…
$1,74 млн
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Вилла в Opcina Karlobag, Хорватия
Вилла
Opcina Karlobag, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Роскошная вилла с видом на море и подогреваемым бассейном, успешный бизнес по аренде – Лун, …
$1,14 млн
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Вилла в Opcina Karlobag, Хорватия
Вилла
Opcina Karlobag, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Эксклюзивный двухквартирный дом с бассейном на полуострове Паг, всего в 300 метрах от моря! …
Цена по запросу
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Вилла в Opcina Karlobag, Хорватия
Вилла
Opcina Karlobag, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Новая эксклюзивная вилла с бассейном в Стара Новалья, полуостров Паг. Он относится к строяще…
$822,647
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Вилла в Opcina Karlobag, Хорватия
Вилла
Opcina Karlobag, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 238 м²
Светлая и элегантная вилла с бассейном и фантастическим видом, полуостров Паг, в Новалье, ок…
Цена по запросу
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Вилла в Opcina Karlobag, Хорватия
Вилла
Opcina Karlobag, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 310 м²
PAG ISLAND, NOVALJA - Эксклюзивная роскошная вилла с бассейном с подогревом, в 250 м от моря…
$1,91 млн
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Вилла в Opcina Karlobag, Хорватия
Вилла
Opcina Karlobag, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
Эксклюзивная вилла в 100 метрах от моря в Новалье, на острове Паг, теперь полуостров! П…
$1,30 млн
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Вилла в Opcina Karlobag, Хорватия
Вилла
Opcina Karlobag, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 317 м²
Теперь цена на 250 000 евро ниже!Пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать о цене!Прекрасная нов…
Цена по запросу
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Вилла в Opcina Karlobag, Хорватия
Вилла
Opcina Karlobag, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Эксклюзивный новый двухквартирный дом с бассейном в Мандре, Паг! Это одна из двух двухкварти…
Цена по запросу
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Вилла в Opcina Karlobag, Хорватия
Вилла
Opcina Karlobag, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Абсолютный сюрприз!Эта исключительная возможность приобрести роскошную недвижимость включает…
$1,83 млн
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Вилла в Opcina Karlobag, Хорватия
Вилла
Opcina Karlobag, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 163 м²
Этот исключительный отдельно стоящий дом на продажу в Мандре на острове Паг предлагает редку…
$1,13 млн
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Вилла в Opcina Karlobag, Хорватия
Вилла
Opcina Karlobag, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 196 м²
Очаровательная вилла на берегу моря на продажу в Луково Шугарье, Карлобаг! Удивительное расп…
$1,20 млн
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Вилла в Opcina Karlobag, Хорватия
Вилла
Opcina Karlobag, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Два современных строящихся дома во втором ряду от моря в Стара Новаля, Паг! Этот строящийся …
$857,738
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Вилла в Opcina Karlobag, Хорватия
Вилла
Opcina Karlobag, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
ОСТРОВ ПАГ, ЯКИШНИЦА – Роскошная вилла с видом на море и подогреваемым бассейном, всего 500 …
$912,633
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Вилла в Opcina Karlobag, Хорватия
Вилла
Opcina Karlobag, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Эксклюзивная вилла с бассейном в Стара Новалья, остров Паг (полуостров) в стадии строительст…
$926,357
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Вилла в Opcina Karlobag, Хорватия
Вилла
Opcina Karlobag, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
Роскошная современная вилла с бассейном в Мандре на Паге! Мы продаем эту красивую отдельную …
$1,89 млн
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Вилла в Новаля, Хорватия
Вилла
Новаля, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Мы представляем вам исключительную виллу с первоклассной архитектурой и дизайном, расположен…
$1,71 млн
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Параметры недвижимости в Лицко-Сеньской жупания, Хорватия

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