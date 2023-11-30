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Дома в Лицко-Сеньская жупания, Хорватия

виллы
3
22 объекта найдено
Дом 18 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document в Сень, Хорватия
Дом 18 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document
Сень, Хорватия
Комнаты 18
Площадь 602 м²
Количество этажей 2
Newly built building, 6 apartments, garage, parking, view, Senj, 602.39 A residential buildi…
€1,000,000
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Дом с подведенным электричеством, с Ownership document в Brinje, Хорватия
Дом с подведенным электричеством, с Ownership document
Brinje, Хорватия
Площадь 340 м²
Country estate, house with 3 outbuildings, garden, Brinje, 235 m2 A small country estate is …
€1,05 млн
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Дом 9 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document в Sveti Juraj, Хорватия
Дом 9 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document
Sveti Juraj, Хорватия
Комнаты 9
Площадь 216 м²
Количество этажей 1
House with 4 apartments, sea view, 1st row to the sea, beach, 216 m2, Senj Not far from Senj…
€715,000
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Дом 7 спален с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением в Stara Novalja, Хорватия
Дом 7 спален с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Stara Novalja, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
PAG ISLAND, NOVALJA, excellent detached house with five apartments and a beautiful garden W…
€590,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 10 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Sveti Juraj, Хорватия
Дом 10 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Sveti Juraj, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
SENJ, SVETI JURAJ - Apartment house with sea view A spacious apartment house is for sale in …
€1,03 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Stara Novalja, Хорватия
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Stara Novalja, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
THE ISLAND OF PAG, NOVALJA, a beautiful autochthonous stone house with a swimming pool We a…
€1,30 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Stara Novalja, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Stara Novalja, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 263 м²
Количество этажей 1
THE ISLAND OF PAG, JAKIŠNICA - a superb modern villa with a pool and a view of the sea We a…
€1,42 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Stara Novalja, Хорватия
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Stara Novalja, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
THE ISLAND OF PAG, JAKIŠNICA - top modern duplex villa with pool and sea view We are sellin…
€750,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 10 комнат в Brinje, Хорватия
Дом 10 комнат
Brinje, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
www.biliskov.com  ID: 13465 Это беспокоит Красивый отдельно стоящий дом площадью 280 м2 на…
€240,000
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Вилла 18 спален в Prizna, Хорватия
Вилла 18 спален
Prizna, Хорватия
Количество спален 18
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 450 м²
€850,000
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Дом 6 комнат в Stara Novalja, Хорватия
Дом 6 комнат
Stara Novalja, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
www.biliskov.com  ID: 13290 Новалья, Комфортабельный отдельно стоящий дом общей жилой площ…
€275,000
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Дом с подведенным электричеством, с Ownership document, с Train в Stara Novalja, Хорватия
Дом с подведенным электричеством, с Ownership document, с Train
Stara Novalja, Хорватия
Площадь 605 м²
Жилой дом, выход на пляж, вид на море, Стара Новалья, 605 м2Два жилых дома с прямым выходом …
€3,50 млн
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Дом 3 комнаты в Prizna, Хорватия
Дом 3 комнаты
Prizna, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 222 м²
Признана, частный дом Продается отдельно стоящий дом в 3 этажа, 222 м2 (площадь каждого эта…
€350,000
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Дом 2 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document в Udbina, Хорватия
Дом 2 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document
Udbina, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Дом 95 м2 и участок 792 м2, Лика, Удбина Дом с полезной площадью 95 м2 расположен на большом…
€59,900
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Дом 4 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document, с хранение в Matesici, Хорватия
Дом 4 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document, с хранение
Matesici, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Дом 150м2 на большом участке 1000м2, Криви Пут возле Сень Дом с полезной площадью около 150 …
€280,000
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Дом 1 комната в Сень, Хорватия
Дом 1 комната
Сень, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 656 м²
Сень, центр, коммерческое здание с планировкой 656 м2Он находится в зоне М2, поэтому есть во…
Цена по запросу
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Вилла 5 спален с Spalni в Новаля, Хорватия
Вилла 5 спален с Spalni
Новаля, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 200 м²
Расположение: Новалья область Море: 80м Спальни: 5 Ванные комнаты: 6 Внутреннее пространство…
€1,20 млн
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Дом 6 комнат с Spalni, у моря в Zubovici, Хорватия
Дом 6 комнат с Spalni, у моря
Zubovici, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 245 м²
Паг, Колан, красивый дом у моря с выходом на пляж. Состоит из цокольного этажа, второго эта…
€850,000
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Вилла 6 комнат с Spalni в Stara Novalja, Хорватия
Вилла 6 комнат с Spalni
Stara Novalja, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 294 м²
Остров Паг, Новаля   Исключительная вилла с бассейном общей площадью 294 м2 построена в 20…
€895,000
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Дом 29 комнат в Stara Novalja, Хорватия
Дом 29 комнат
Stara Novalja, Хорватия
Комнаты 29
Площадь 900 м²
Новаля, жилое и коммерческое здание ок. 900 м2 на четырех этажах на участке 4.000 м2. Жилое…
€2,20 млн
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Дом 6 комнат с Spalni в cujica Krcevina, Хорватия
Дом 6 комнат с Spalni
cujica Krcevina, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 206 м²
Плитвицкие озера Отдельно стоящий жилой дом 206 м2 2019 года постройки на участке 1000 м2. …
€440,000
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Дом 3 комнаты с балконом, с террасой, с подведенным электричеством в Stinica, Хорватия
Дом 3 комнаты с балконом, с террасой, с подведенным электричеством
Stinica, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 232 м²
Впечатляющий и изолированный дом с бассейном Jablanac, 237 м2 Просторный недавно построенный…
€730,000
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Параметры недвижимости в Лицко-Сеньская жупания, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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