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Дома в Opcina Plitvicka Jezera, Хорватия

1 объект найдено
Дом 6 комнат с Spalni в cujica Krcevina, Хорватия
Дом 6 комнат с Spalni
cujica Krcevina, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 206 м²
Плитвицкие озера Отдельно стоящий жилой дом 206 м2 2019 года постройки на участке 1000 м2. …
€4,00 млн
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Параметры недвижимости в Opcina Plitvicka Jezera, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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