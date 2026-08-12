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Жилье в Крапинско-Загорской жупания, Хорватия

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Grad Donja Stubica
6
Доня-Стубица
4
25 объектов найдено
Дом 6 комнат в Gorkovec, Хорватия
Дом 6 комнат
Gorkovec, Хорватия
Число комнат 6
Площадь 184 м²
I28207 Gorkovec
$498,219
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Квартира 3 комнаты в Забок, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Забок, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 3/4
I27977 Matije Gupca
$231,395
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Дом 5 комнат в Dubrovcan, Хорватия
Дом 5 комнат
Dubrovcan, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
I22769
$231,177
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Дом в Opcina Hum na Sutli, Хорватия
Дом
Opcina Hum na Sutli, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
I28687 Brezno Gora 8/3, Hum na Sutli
$187,109
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Дом в Opcina Desinic, Хорватия
Дом
Opcina Desinic, Хорватия
Площадь 100 м²
ZAGORJE; DESINIĆ, A DETACHED HOUSE FOR ACCOMMODATION OF WORKERS OR A COTTAGE WITH A GARDEN, …
$66,429
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Дом в Opcina Desinic, Хорватия
Дом
Opcina Desinic, Хорватия
Площадь 1 м²
ZAGORJE; DESINI , HOUSE FOR WORKERS’ ACCOMMODATION or HOLIDAY HOUSE, ATTRACTIVE! Отдельный д…
$66,429
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Дом 6 комнат в Забок, Хорватия
Дом 6 комнат
Забок, Хорватия
Число комнат 6
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
I24396 Bregovita ulica
$304,467
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Дом в Opcina Sveti Kriz Zacretje, Хорватия
Дом
Opcina Sveti Kriz Zacretje, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 1
I27899 Pustodol Začretski 85
$83,037
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Дом 4 комнаты в Opcina Marija Bistrica, Хорватия
Дом 4 комнаты
Opcina Marija Bistrica, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
I28300 Selnica 187/1
$343,218
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Дом 7 комнат в Pustodol, Хорватия
Дом 7 комнат
Pustodol, Хорватия
Число комнат 7
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
I25242 Pustodol
$608,935
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Дом 3 комнаты в Opcina Tuhelj, Хорватия
Дом 3 комнаты
Opcina Tuhelj, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
www.biliskov.com  ID: 13688 Тухель, Святой Крест Красивый отдельностоящий дачный дом площа…
$182,248
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Квартира 3 комнаты в Kamenjak, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Kamenjak, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/2
I26454 Toplička
$178,805
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Квартира 3 комнаты в Kamenjak, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Kamenjak, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 2/2
I26455 Toplička
$178,805
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Дом 4 комнаты в Opcina Tuhelj, Хорватия
Дом 4 комнаты
Opcina Tuhelj, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
I26085 Tuheljska ulica
$105,180
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Дом 3 комнаты в Opcina Tuhelj, Хорватия
Дом 3 комнаты
Opcina Tuhelj, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
I25763 Sveti Križ
$166,073
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Дом 3 комнаты в Opcina Stubicke Toplice, Хорватия
Дом 3 комнаты
Opcina Stubicke Toplice, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 264 м²
I26571 Pila
$1,07 млн
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Дом 4 комнаты в Trski Vrh, Хорватия
Дом 4 комнаты
Trski Vrh, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
I27446 Radoboj
$370,896
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Дом 6 комнат в Доня-Стубица, Хорватия
Дом 6 комнат
Доня-Стубица, Хорватия
Число комнат 6
Площадь 323 м²
Количество этажей 1
I25963 Marčinkovo
$852,508
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Дом 6 комнат в Орославье, Хорватия
Дом 6 комнат
Орославье, Хорватия
Число комнат 6
Площадь 279 м²
Количество этажей 1
I28321 Stubička cesta
$829,258
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Квартира 3 комнаты в Доня-Стубица, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Доня-Стубица, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
I26448 Toplička
$178,805
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Дом 3 комнаты в Pustodol, Хорватия
Дом 3 комнаты
Pustodol, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
I28864 Pustodol 142
$177,145
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Дом 5 комнат в Opcina Tuhelj, Хорватия
Дом 5 комнат
Opcina Tuhelj, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 148 м²
Количество этажей 1
I24436 Sveti Križ
$166,073
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Дом в Opcina Sveti Kriz Zacretje, Хорватия
Дом
Opcina Sveti Kriz Zacretje, Хорватия
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
I23533 Mirkovec
$580,709
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Дом в Opcina Tuhelj, Хорватия
Дом
Opcina Tuhelj, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
I28905 Dol Klanječki
$163,859
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Дом 4 комнаты в Opcina Krapinske Toplice, Хорватия
Дом 4 комнаты
Opcina Krapinske Toplice, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Крапинске Топлице, ул. Рыбняк Частный семейный дом 120 м2 на участке 349 м2 1975 года постр…
$86,510
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Параметры недвижимости в Крапинско-Загорской жупания, Хорватия

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