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Жильё в Крапинско-Загорская жупания, Хорватия

дома
11
13 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Opcina Tuhelj, Хорватия
Дом 3 комнаты
Opcina Tuhelj, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
www.biliskov.com  ID: 13688 Тухель, Святой Крест Красивый отдельностоящий дачный дом площа…
€150,000
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Квартира 3 комнаты с террасой, с Ownership document, с bus в Доня-Стубица, Хорватия
Квартира 3 комнаты с террасой, с Ownership document, с bus
Доня-Стубица, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Количество этажей 2
I26448 Топличка
€155,000
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Квартира 3 комнаты с террасой, с Ownership document, с bus в Opcina Stubicke Toplice, Хорватия
Квартира 3 комнаты с террасой, с Ownership document, с bus
Opcina Stubicke Toplice, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 1/2
I26454 Топличка
€155,000
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Особняк 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Opcina Tuhelj, Хорватия
Особняк 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Opcina Tuhelj, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! КОММЕРЧЕСКО-ЖИЛОЙ ОБЪЕКТ НА БОЛЬШОМ УЧАСТКЕ Продается трехэта…
€945,000
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Дом 9 комнат в Durmanec, Хорватия
Дом 9 комнат
Durmanec, Хорватия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Тракошчан, В непосредственной близости от замка Тракошчан продается недавно построенное пом…
€1,25 млн
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Дом 7 комнат с балконом, с террасой, с подведенным электричеством в Pustodol, Хорватия
Дом 7 комнат с балконом, с террасой, с подведенным электричеством
Pustodol, Хорватия
Комнаты 7
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
I25242 пустодол
€690,000
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Дом 7 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document в Opcina Sveti Kriz Zacretje, Хорватия
Дом 7 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document
Opcina Sveti Kriz Zacretje, Хорватия
Комнаты 7
Площадь 159 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЖА, ДОМ, СВЯТОЙ ИВАН ЗАЧРЕТЬЕ, ВОЗМОЖНОСТЬ!Семейный дом / коттедж возле Роз Дизайнер Ау…
€170,000
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Дом 5 комнат с Ownership document, с bus в Opcina Tuhelj, Хорватия
Дом 5 комнат с Ownership document, с bus
Opcina Tuhelj, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 148 м²
Количество этажей 1
I24436 Святой Криж
€99,000
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Дом 6 комнат с подведенным электричеством, с Ownership document, с bus в Забок, Хорватия
Дом 6 комнат с подведенным электричеством, с Ownership document, с bus
Забок, Хорватия
Комнаты 6
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
I24396 Бреговита улица
€275,000
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Дом 5 комнат в Opcina Tuhelj, Хорватия
Дом 5 комнат
Opcina Tuhelj, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Хрватско Загорье, Тухельске Топлице   Семейный дом площадью 200м2 на участке общей площадь…
€75,000
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Дом с подведенным электричеством, с Ownership document в Opcina Sveti Kriz Zacretje, Хорватия
Дом с подведенным электричеством, с Ownership document
Opcina Sveti Kriz Zacretje, Хорватия
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
I23533 Mirkovec
€420,000
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Дом 5 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document в Dubrovcan, Хорватия
Дом 5 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document
Dubrovcan, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
I22769
€209,000
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Дом 4 комнаты с Spalni в Krapinske Toplice, Хорватия
Дом 4 комнаты с Spalni
Krapinske Toplice, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Крапинске Топлице, ул. Рыбняк Частный семейный дом 120 м2 на участке 349 м2 1975 года постр…
€75,000
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Параметры недвижимости в Крапинско-Загорская жупания, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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