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Жилье в Доне-Стубице, Хорватия

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квартиры
3
4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Доня-Стубица, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Доня-Стубица, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
I26448 Toplička
$178,805
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Дом 6 комнат в Доня-Стубица, Хорватия
Дом 6 комнат
Доня-Стубица, Хорватия
Число комнат 6
Площадь 323 м²
Количество этажей 1
I25963 Marčinkovo
$852,508
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Квартира 3 комнаты в Kamenjak, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Kamenjak, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 2/2
I26455 Toplička
$178,805
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Квартира 3 комнаты в Kamenjak, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Kamenjak, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/2
I26454 Toplička
$178,805
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