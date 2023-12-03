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Жильё в Grad Donja Stubica, Хорватия

2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты с террасой, с Ownership document, с bus в Доня-Стубица, Хорватия
Квартира 3 комнаты с террасой, с Ownership document, с bus
Доня-Стубица, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Количество этажей 2
I26448 Топличка
€155,000
в месяц
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Дом 7 комнат с балконом, с террасой, с подведенным электричеством в Pustodol, Хорватия
Дом 7 комнат с балконом, с террасой, с подведенным электричеством
Pustodol, Хорватия
Комнаты 7
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
I25242 пустодол
€690,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Grad Donja Stubica, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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