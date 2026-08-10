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Жилье в Grad Donja Stubica, Хорватия

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Доня-Стубица
4
6 объектов найдено
Дом 7 комнат в Pustodol, Хорватия
Дом 7 комнат
Pustodol, Хорватия
Число комнат 7
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
I25242 Pustodol
$608,935
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Дом 3 комнаты в Pustodol, Хорватия
Дом 3 комнаты
Pustodol, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
I28864 Pustodol 142
$177,145
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Дом 6 комнат в Доня-Стубица, Хорватия
Дом 6 комнат
Доня-Стубица, Хорватия
Число комнат 6
Площадь 323 м²
Количество этажей 1
I25963 Marčinkovo
$852,508
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TekceTekce
Квартира 3 комнаты в Kamenjak, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Kamenjak, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/2
I26454 Toplička
$178,805
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Квартира 3 комнаты в Доня-Стубица, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Доня-Стубица, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
I26448 Toplička
$178,805
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Квартира 3 комнаты в Kamenjak, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Kamenjak, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 2/2
I26455 Toplička
$178,805
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